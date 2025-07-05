Растяжки на солнце: эффект маскировки, который обернётся проблемой

Когда на улице жара и хочется надеть короткие шорты, многие начинают пристальнее всматриваться в кожу. Особенно в растяжки — эти тонкие, неровные линии, которые чаще всего появляются на животе, бёдрах, груди и ягодицах после беременности, скачков веса или в подростковом возрасте.
Сразу возникает вопрос: может ли солнце "стереть" их с кожи?
Сначала может показаться, что да. Загар слегка маскирует растяжки, делая кожу вокруг них темнее. Но сами растяжки — особенно свежие, розовые или фиолетовые — не загорают так же активно и наоборот, становятся заметнее на фоне загорелой кожи.
К тому же ультрафиолет разрушает коллаген, а значит, делает кожу менее эластичной. В результате текстура кожи может ухудшиться, а сами растяжки — стать глубже.
Чтобы улучшить внешний вид кожи, начни с базового ухода:
Без защиты на солнце растяжки могут потемнеть и останутся надолго.
Если хочется видимых результатов, помогут профессиональные процедуры: фракционный лазер, микроиглы или радиочастота. Но выполнять их лучше осенью или зимой.
Лето — не повод стыдиться своей кожи. Но если ты хочешь избавиться от растяжек, делай это осознанно и с уважением к своему телу.
Стрии (от лат. striae — полоски), в обиходной речи также растяжки — дефект кожи в виде узких волнистых полос разной ширины, имеющих окрас от белого до красно-фиолетового, локализующихся преимущественно в местах наибольшего растяжения кожи.
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