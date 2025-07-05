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Растяжки на солнце: эффект маскировки, который обернётся проблемой

Косметические средства с ретинолом и пептидами помогают при растяжках
1:51
Моя семья » Красота и стиль

Когда на улице жара и хочется надеть короткие шорты, многие начинают пристальнее всматриваться в кожу. Особенно в растяжки — эти тонкие, неровные линии, которые чаще всего появляются на животе, бёдрах, груди и ягодицах после беременности, скачков веса или в подростковом возрасте.

Загар
Фото: Freepik is licensed under Free license
Загар

Сразу возникает вопрос: может ли солнце "стереть" их с кожи?

Солнце против растяжек: друг или враг

Сначала может показаться, что да. Загар слегка маскирует растяжки, делая кожу вокруг них темнее. Но сами растяжки — особенно свежие, розовые или фиолетовые — не загорают так же активно и наоборот, становятся заметнее на фоне загорелой кожи.

К тому же ультрафиолет разрушает коллаген, а значит, делает кожу менее эластичной. В результате текстура кожи может ухудшиться, а сами растяжки — стать глубже.

Что действительно работает

Чтобы улучшить внешний вид кожи, начни с базового ухода:

  • ежедневное увлажнение с маслом ши, кокосом, витамином E или гиалуроновой кислотой;
  • средства с ретинолом, центеллой азиатской и пептидами — они стимулируют
  • выработку коллагена и улучшают плотность кожи;
  • защита от солнца — высокий SPF обязателен, особенно на участках с растяжками.

Без защиты на солнце растяжки могут потемнеть и останутся надолго.

Когда кремов недостаточно

Если хочется видимых результатов, помогут профессиональные процедуры: фракционный лазер, микроиглы или радиочастота. Но выполнять их лучше осенью или зимой.

Лето — не повод стыдиться своей кожи. Но если ты хочешь избавиться от растяжек, делай это осознанно и с уважением к своему телу.

Уточнения

Стрии (от лат. striae — полоски), в обиходной речи также растяжки — дефект кожи в виде узких волнистых полос разной ширины, имеющих окрас от белого до красно-фиолетового, локализующихся преимущественно в местах наибольшего растяжения кожи.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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