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Упаковка как у SPF, эффект как у фотошопа: как это вообще работает

Цветной крем с SPF набирает популярность среди женщин в летний сезон
1:39
Моя семья » Красота и стиль

Жаркое лето всё чаще диктует свои бьюти-правила. Вместо плотного макияжа — лёгкое, дышащее покрытие, которое не растекается и не перегружает кожу. В этот момент на сцену выходит герой сезона — цветной солнцезащитный крем. Но способен ли он полноценно заменить тональную основу?

Макияж
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Макияж

Что такое тонированный SPF-крем

Это гибрид: немного тона + защита от солнца + базовый уход.

Тонированный солнцезащитный крем содержит:

  • SPF-фильтры (обычно от 30 до 50),
  • лёгкий оттенок, как у ВВ-крема,
  • увлажняющие и успокаивающие компоненты,
  • антиоксиданты (например, ниацинамид или витамин Е).

Он скрывает мелкие недостатки, выравнивает тон лица и придаёт коже здоровое, естественное сияние. Без эффекта маски и "запаянных" пор.

Почему его выбирают летом

Лёгкая текстура отлично переносит жару, влажность и пот.
Такой крем:

  • не забивает поры,
  • быстро наносится и легко обновляется,
  • подходит даже для чувствительной и проблемной кожи.

Плюс — его можно подправить в течение дня без плотной наслаиваемости.

Что стоит учитывать

  • Покрытие лёгкое: пигментные пятна, высыпания и следы от акне он не перекроет.
  • Защиту нужно обновлять каждые 2-3 часа. Особенно если вы на улице, в воде или активно потеете.
  • Перед нанесением кожа должна быть чистой и увлажнённой — так текстура ляжет лучше и не подчеркнёт сухость или шелушения.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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