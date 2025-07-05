Упаковка как у SPF, эффект как у фотошопа: как это вообще работает

Жаркое лето всё чаще диктует свои бьюти-правила. Вместо плотного макияжа — лёгкое, дышащее покрытие, которое не растекается и не перегружает кожу. В этот момент на сцену выходит герой сезона — цветной солнцезащитный крем. Но способен ли он полноценно заменить тональную основу?
Это гибрид: немного тона + защита от солнца + базовый уход.
Тонированный солнцезащитный крем содержит:
Он скрывает мелкие недостатки, выравнивает тон лица и придаёт коже здоровое, естественное сияние. Без эффекта маски и "запаянных" пор.
Лёгкая текстура отлично переносит жару, влажность и пот.
Такой крем:
Плюс — его можно подправить в течение дня без плотной наслаиваемости.
Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.
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