Упаковка как у SPF, эффект как у фотошопа: как это вообще работает

Цветной крем с SPF набирает популярность среди женщин в летний сезон

1:39 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Жаркое лето всё чаще диктует свои бьюти-правила. Вместо плотного макияжа — лёгкое, дышащее покрытие, которое не растекается и не перегружает кожу. В этот момент на сцену выходит герой сезона — цветной солнцезащитный крем. Но способен ли он полноценно заменить тональную основу?

Фото: freepik.com is licensed under public domain Макияж

Что такое тонированный SPF-крем

Это гибрид: немного тона + защита от солнца + базовый уход.

Тонированный солнцезащитный крем содержит:

SPF-фильтры (обычно от 30 до 50),

лёгкий оттенок, как у ВВ-крема,

увлажняющие и успокаивающие компоненты,

антиоксиданты (например, ниацинамид или витамин Е).

Он скрывает мелкие недостатки, выравнивает тон лица и придаёт коже здоровое, естественное сияние. Без эффекта маски и "запаянных" пор.

Почему его выбирают летом

Лёгкая текстура отлично переносит жару, влажность и пот.

Такой крем:

не забивает поры,

быстро наносится и легко обновляется,

подходит даже для чувствительной и проблемной кожи.

Плюс — его можно подправить в течение дня без плотной наслаиваемости.

Что стоит учитывать

Покрытие лёгкое: пигментные пятна, высыпания и следы от акне он не перекроет.

Защиту нужно обновлять каждые 2-3 часа. Особенно если вы на улице, в воде или активно потеете.

Перед нанесением кожа должна быть чистой и увлажнённой — так текстура ляжет лучше и не подчеркнёт сухость или шелушения.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.



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