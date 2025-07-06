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Улететь красиво — не значит страдать: какие платья точно не брать в отпуск

Что не брать с собой в отпуск: список неудобных летних платьев от стилистов
2:20
Моя семья » Красота и стиль

Ты уже почти чувствуешь этот момент — когда сбрасываешь с себя офисную одежду, застёгиваешь чемодан и мысленно машешь родным городским улицам. Лето, пляж, коктейли и любимые платья. Но не спеши — некоторые из них могут испортить даже самый идеальный отпуск.

Девушка в платье с ремнем
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка в платье с ремнем

Собирая чемодан, мы часто бросаем туда всё летнее подряд. А потом удивляемся в отеле: платье душит, ткань липнет, а на живот давит ремень. Чтобы этого избежать, вот список платьев, которые точно не стоит брать с собой в отпуск.

Платья с ремнём

  • Неважно, кожа это или ткань — всё, что плотно обхватывает талию, летом на отдыхе превращается в пытку. После пляжа или вкусного обеда хочется расслабиться, а не затягивать себя пряжкой.

Вывод: выбираем свободные фасоны — например, baby doll или сарафаны на завязках.

Полиэстер: душно и мокро

  • Синтетика в жару — худшее решение. Платья из полиэстера не дышат, создают эффект парилки и быстро становятся липкими к телу. Даже если принт идеален, впечатления от прогулки будут испорчены.

Вывод: лёгкий хлопок, лен или тонкая смесовая ткань — вот куда лучше.

Вискоза: красиво, но с оговорками

  • На бумаге — идеальный материал: мягкий, прохладный, струится по телу. Но у чувствительной кожи может быть совсем другая реакция: зуд, покраснение, сыпь. Особенно под палящим солнцем.

Вывод: если раньше ты не носила вискозу в жару — отпуск не лучший момент для эксперимента.

Облегающие футляры

  • Платья, в которых ты выглядишь как богиня? Да, но не на дневной экскурсии и точно не на пляже. Они сковывают движения, не дают коже дышать и требуют идеальной посадки, настроения и макияжа.

Вывод: оставь их для вечерних прогулок, а днём выбирай расслабленные фасоны и ткани.

Чем проще — тем лучше

Главное правило чемодана на отпуск — никакого дискомфорта. Ты едешь отдыхать, а не страдать в обтягивающем полиэстере. Пусть платье не сковывает, не раздражает кожу и не требует утюга. Отпуск — это когда даже одежда дышит вместе с тобой.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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