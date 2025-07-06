Улететь красиво — не значит страдать: какие платья точно не брать в отпуск

Ты уже почти чувствуешь этот момент — когда сбрасываешь с себя офисную одежду, застёгиваешь чемодан и мысленно машешь родным городским улицам. Лето, пляж, коктейли и любимые платья. Но не спеши — некоторые из них могут испортить даже самый идеальный отпуск.
Собирая чемодан, мы часто бросаем туда всё летнее подряд. А потом удивляемся в отеле: платье душит, ткань липнет, а на живот давит ремень. Чтобы этого избежать, вот список платьев, которые точно не стоит брать с собой в отпуск.
Вывод: выбираем свободные фасоны — например, baby doll или сарафаны на завязках.
Вывод: лёгкий хлопок, лен или тонкая смесовая ткань — вот куда лучше.
Вывод: если раньше ты не носила вискозу в жару — отпуск не лучший момент для эксперимента.
Вывод: оставь их для вечерних прогулок, а днём выбирай расслабленные фасоны и ткани.
Главное правило чемодана на отпуск — никакого дискомфорта. Ты едешь отдыхать, а не страдать в обтягивающем полиэстере. Пусть платье не сковывает, не раздражает кожу и не требует утюга. Отпуск — это когда даже одежда дышит вместе с тобой.
Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Океаны светятся зелёным, но за этим красивым явлением скрывается разрушительный процесс, меняющий морские экосистемы. Учёные бьют тревогу.