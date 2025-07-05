Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Звук во сне может рассказать больше, чем вы думаете: что происходит с дыханием
Лето на высоте: где в Монпелье можно развлечь семью без ущерба бюджету
5 тайных причин, почему водители оставляют повёрнутые колёса при парковке
Как безопасно вывести кротов с участка — эффективные способы
Артефакт у озера Изник: найден трезубец времён Римской империи
Учёные обнаружили редкого кальмара у айсберга A-84 — впервые за 100 лет
Чавес-младший задержан после боя с Джейком Полом — обвинён в связях с картелем
Сочные котлеты без хлеба: секрет профессиональных поваров
Домохозяйства в Болгарии продолжают накапливать вклады при нулевых ставках

5 стрижек, которые упростят тебе жизнь: максимум стиля — минимум возни

Пикси, лоб и каскад: простые стрижки с минимумом укладки на каждый день
3:16
Моя семья » Красота и стиль

Вряд ли найдётся женщина, которая не мечтала бы проснуться с укладкой как из салона. Но реальность — это будильник, кофе и 15 минут на всё. Хочешь выглядеть круто без утюжков, брашингов и полок со стайлингом? Выбирай одну из этих стрижек — и каждое утро будет начинаться проще.

Парикмахер укладывает волосы молодой женщины
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Парикмахер укладывает волосы молодой женщины

Удлинённый боб (лоб)

Много лет в топе и не теряет позиций. Удлинённые пряди у лица визуально вытягивают овал, подчёркивают шею и всегда смотрятся стильно.

Почему это удобно

  • Не требует сложной укладки.
  • Подходит любой текстуре волос.
  • Придаёт объём тонким и облегчает густые волосы.

Бонус: если заплести на ночь две косички, с утра будет модная текстура без плойки.

Каскад на средние волосы

Если хочешь объём, но не готова к короткой длине — это твой вариант. Слои добавляют живости и формируют укладку сами по себе.

Почему это удобно

  • Визуально корректирует овал лица.
  • Быстро укладывается руками.
  • Особенно хорош для тонких волос.

Лайфхак: короткий слой должен начинаться от подбородка — выглядит естественно и не требует укладки.

Пикси с удлинённой чёлкой

Для смелых, стильных и занятых. Пикси — это моментальный вау-эффект и минимальное время на сушку.

Почему это удобно

  • Короткие волосы сохнут за минуты.
  • Каждый день можно менять форму чёлки.
  • Не перегревает летом и подчёркивает черты лица.

Важно: стрижку нужно регулярно обновлять — но результат точно стоит усилий.

Шэг

Растрепанная небрежность, которая смотрится дорого. Особенно круто — с рваной чёлкой.

Почему это удобно

  • Идеально для волнистых и кудрявых волос.
  • Не требует расчёски — чем "хаотичнее", тем лучше.
  • Добавляет объёма на макушке.

Лайфхак: просто нанеси текстурирующий спрей и взбей руками — всё готово.

Прямой срез с градуировкой у лица

Хочешь сохранить длину, но без пушистости и скуки? Это база, которая делает волосы ухоженными и послушными.

Почему это удобно

  • Подчёркивает густоту на тяжёлых волосах.
  • Создаёт объём на тонких.
  • Легко укладывается в домашнем режиме.

Совет: проси у мастера именно лёгкую градуировку — это ключ к аккуратному виду.

Бьюти-лайфхаки

  • Термозащита: всегда. Даже при самой быстрой сушке.
  • Меньше средств — лучше результат: достаточно лёгкого мусса.
  • Хороший фен: не каприз, а экономия времени.
  • Обновляй стрижку каждые 6-8 недель: это дешевле, чем мучения каждое утро.

Красота без усилий — это реально

Современные стрижки больше не требуют часа у зеркала каждое утро. Они работают на тебя, подчёркивают черты лица, создают объём и делают образ стильным без лишней суеты. Главное — выбрать ту форму, которая подойдёт именно тебе по типу волос и образу жизни. И тогда твои волосы будут выглядеть ухоженно даже в самые загруженные будни.

Уточнения

Причёска - форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Гиена и человек: что связывает повадки хищников с эволюцией людей
Домашние животные
Гиена и человек: что связывает повадки хищников с эволюцией людей Аудио 
Документы в порядке — а прав не дадут: 6 неожиданных причин, почему в ГАИ могут отказать
Авто
Документы в порядке — а прав не дадут: 6 неожиданных причин, почему в ГАИ могут отказать Аудио 
Обычная зарядка стала причиной пожара — как избежать этого
Недвижимость
Обычная зарядка стала причиной пожара — как избежать этого Аудио 
Популярное
Притормозил — и всё равно попал: почему камеры фиксируют скорость до того, как вы подумали

Узнайте, на каком расстоянии от камеры нужно сбросить скорость, чтобы избежать штрафа. Советы от ГАИ и основные правила безопасности на дорогах.

Правила вождения: когда стоит сбрасывать скорость, чтобы не попасть на штраф
Обычная зарядка стала причиной пожара — как избежать этого
Тихий убийца в вашей розетке: как простая ошибка с зарядкой может уничтожить ваш дом
Вернуться к детству: как повторить легендарные венгерские маринованные огурцы "Глобус" у себя дома
Будьте настороже: 7 опасных животных России, о которых вам стоит знать
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Пожизненные права: 6 секретов, почему вам могут отказать в замене удостоверения
Почему 10-15 тысяч километров между заменами масла — это миф: узнайте правду
Секрет идеальной окрошки: добавляю этот ингредиент, и вкус становится неповторимым
Секрет идеальной окрошки: добавляю этот ингредиент, и вкус становится неповторимым
Последние материалы
Пикси, лоб и каскад: простые стрижки с минимумом укладки на каждый день
Названы тренды на женские и мужские зонты летом 2025 года
Чем опасна любовная зависимость? Учёные поразили новым открытием
Обвал доллара: причины и последствия для обычных людей
Как защитить капусту без химии: проверенные народные и биосредства
Воды залива Омана теряют кислород из-за вспышки Noctiluca scintillans
Тишина на вес золота: этот роскошный отель, передаётся по наследству
Учёные нашли гигантскую анаконду Eunectes akayima в джунглях Амазонки
История Карсон Брэнстин: как она покорила Уимблдон
5 ситуаций на пешеходных переходах, которые могут обернуться штрафом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.