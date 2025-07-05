Мокро, но со вкусом: как выбрать зонт, который не испортит ни один образ

Названы тренды на женские и мужские зонты летом 2025 года

2:35 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Зонт — не просто защита от дождя. Это такой же аксессуар, как сумка или очки. И когда небо хмурится, именно он становится главным акцентом в образе. Лето 2025 обещало быть сухим, но синоптики уже отступили — значит, зонт снова с нами. Вопрос в том: каким он должен быть, чтобы прослужить несколько сезонов и не выбиваться из гардероба?

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка под зонтом

3 зонта, которые не стоит покупать в 2025 году

Кружевной

Да, он выглядит романтично и напоминает прогулки по Версалю, но абсолютно бесполезен в реальности. Протекает, не греет и только мешает — не лучший выбор для грозового июля в Москве.

Кричащие принты

Тренды на яркие лого и хаотичные узоры — непредсказуемы. Что сегодня кажется модным, через пару месяцев может превратиться в антитренд. Лучше выбрать универсальный вариант.

Ядовитые цвета

Неон, кислотный градиент или радуга из пяти цветов — это эффектно, но тяжело сочетать с гардеробом. Такие зонты не подходят ни к офису, ни к романтичному платью, ни к спокойному кэжуалу.

Какие зонты в моде летом 2025

Классический чёрный

Всегда уместен и подходит ко всему. Это тот случай, когда скучный — значит стильный. Особенно если у вас нет желания подстраивать под зонт весь аутфит.

Однотонный

В этом сезоне популярны тёмно-синий, бежевый и пастельные оттенки — мятный, сливочный, небесно-голубой. А глубокий винный добавит драматизма и идеально сочетается с пальто и тренчами.

Принт в базу

Три варианта — горох, полоска, клетка. Горох — модный хит, вдохновлённый подиумами. Полоска — намёк на морской стиль. Клетка — вечная классика, особенно в духе Burberry или виши.

Прозрачный зонт

Лёгкий, минималистичный и суперсовременный. Не спорит с одеждой, не загромождает образ, при этом защищает ничуть не хуже. Отличный выбор для тех, кто ценит лаконичность.

Зонт, который работает на ваш стиль

Если зонт не портит образ — он уже хорош. А если подчёркивает его — это победа. Главное правило при выборе зонта на несколько сезонов: универсальность, эстетика и лёгкость сочетания. И пусть в этом сезоне он станет не только вашим защитником, но и лучшим модным другом.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



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