Когда уродство — это стиль: почему все носят эти странные тапки

Кто бы мог подумать, что обувь, которую ещё недавно называли ugly shoes, станет символом лета и войдёт в капсулы модных домов от Rick Owens до Dior? Сегодня биркенштоки — не просто удобная пара для дачи, а полноценный элемент гардероба, с которым можно идти и на свидание, и в офис.
Разбираемся, какие модели стоит искать этим летом — и с чем их стилизовать.
Главный ответ — комфорт. С пандемией в нашу жизнь вошли пижамные брюки, оверсайз-худи и обувь без каблуков. Образ жизни изменился — и мода тоже. Сейчас сочетание несочетаемого стало правилом: никто не удивляется, если вы приходите в офис в брюках-палаццо и пробковых сандалиях.
Вместо каблуков под строгий костюм
С романтичным платьем
С пижамными шортами или брюками
Цвет в цвет
Биркенштоки — больше не "дачная обувь", а модный аксессуар, который стилисты ставят на одну полку с лоферами и сандалиями на платформе. Это обувь, которая позволяет не выбирать между комфортом и стилем. Главное — не бойтесь сочетать. Даже если кажется, что это слишком просто — именно в этом и есть секрет.
Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.
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