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Когда уродство — это стиль: почему все носят эти странные тапки

Биркенштоки вошли в коллекции Dior и Rick Owens — тренд лета подтверждён
2:41
Моя семья » Красота и стиль

Кто бы мог подумать, что обувь, которую ещё недавно называли ugly shoes, станет символом лета и войдёт в капсулы модных домов от Rick Owens до Dior? Сегодня биркенштоки — не просто удобная пара для дачи, а полноценный элемент гардероба, с которым можно идти и на свидание, и в офис.

Ноги девушки в биркенштоках
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ноги девушки в биркенштоках

Разбираемся, какие модели стоит искать этим летом — и с чем их стилизовать.

Почему биркенштоки снова на пике

Главный ответ — комфорт. С пандемией в нашу жизнь вошли пижамные брюки, оверсайз-худи и обувь без каблуков. Образ жизни изменился — и мода тоже. Сейчас сочетание несочетаемого стало правилом: никто не удивляется, если вы приходите в офис в брюках-палаццо и пробковых сандалиях.

Какие модели выбирать в этом году

  • Классика на два ремешка: та самая пара, которая подойдёт и для пляжа, и для пикника.
  • Закрытые сабо с открытой пяткой: универсальны и выглядят чуть формальнее. Отличный вариант на каждый день.
  • Тонкая подошва: более изящные модели, часто вдохновлённые Birkenstock, но с дизайнерскими вариациями. Например, у Dior.

4 стильных образа с биркенштоками

Вместо каблуков под строгий костюм

  • Хочется поработать в брючном костюме, но не мучиться в лодочках? Биркенштоки заземлят образ и придадут расслабленности. Идеально для офисов с креативной атмосферой.

С романтичным платьем

  • Лёгкое кружево, бохо-воланы, модный принт полька-дот или воротник-халтер — всё это сочетается с биркенштоками. Главное — избегать чересчур деловых фасонов, вроде платья-футляра.

С пижамными шортами или брюками

  • Это комбо с домашними корнями стало фешен-стейтментом. Полосатые шорты или свободные брюки плюс baby tee или свитшот — и вы в модной повестке стритстайла.

Цвет в цвет

  • Современные биркенштоки выходят в широком спектре оттенков — от бледно-голубого до мокрого песка. Стилизовать их просто: повторите цвет обуви в верхней части образа — и получится гармонично и стильно.

Тапки, которые нас покорили

Биркенштоки — больше не "дачная обувь", а модный аксессуар, который стилисты ставят на одну полку с лоферами и сандалиями на платформе. Это обувь, которая позволяет не выбирать между комфортом и стилем. Главное — не бойтесь сочетать. Даже если кажется, что это слишком просто — именно в этом и есть секрет.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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