Бунт на голове отменяется: эти стрижки решают всё без укладки

Мечтаешь просыпаться с укладкой как после салона? Удивительно, но такую реальность могут подарить правильно подобранные стрижки. Да-да, без утюжков, брашингов и танцев с феном.
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Парикмахер подстригает клиента в парикмахерской
Парикмахер Дарья Гончарова рассказала, какие стрижки действительно облегчают жизнь и подойдут большинству.
Удлинённый боб: стиль без усилий Этот "лоб" уже не первый сезон не сходит с пиков моды. Подходит практически для любых волос — от прямых до кудрявых. Высушила, пригладила — и ты уже выглядишь собранно. Хочешь романтики? Плойка или косички на ночь — и утро начинается с модной текстуры.
Пикси с длинной челкой: дерзко и просто Хочешь перемен? Стрижка пикси с удлинённой челкой подойдёт тем, кто не боится внимания. Укладывается за пару минут, а челка позволяет менять стиль каждый день. Подходит как для тонких волос (даёт объём), так и для густых (убирает лишнее).
Каскад на средние волосы: объём без фена Если не хочешь коротко стричься, но мечтаешь об объёме, — каскад спасёт. Слои сами формируют форму, подчёркивают черты лица и создают пышность.
Шэг: лёгкая небрежность — твой новый стиль Шэг — это "нарочно растрёпанно". Челка, текстура, свобода. Подходит и прямым, и волнистым волосам. Чем небрежнее — тем лучше!
Прямой срез с лёгкой градуировкой: идеальная классика Хочешь сохранить длину, но без лишней мороки? Прямой срез с лёгкими прядями у лица — твой выбор. Волосы выглядят плотными и ухоженными.
5 лайфхаков для лёгкой укладки:
Используй термозащиту, даже если спешишь
Подбирай шампунь по типу волос
Лёгкий мусс — максимум эффекта
Купи хороший фен — это инвестиция
Обновляй стрижку каждые 6-8 недель
Уточнения
Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).