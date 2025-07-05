Бунт на голове отменяется: эти стрижки решают всё без укладки

5 стрижек, которые делают волосы послушными даже в дождь и ветер

2:01 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Мечтаешь просыпаться с укладкой как после салона? Удивительно, но такую реальность могут подарить правильно подобранные стрижки. Да-да, без утюжков, брашингов и танцев с феном.

Фото: Designed be Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Парикмахер подстригает клиента в парикмахерской

Парикмахер Дарья Гончарова рассказала, какие стрижки действительно облегчают жизнь и подойдут большинству.

Удлинённый боб: стиль без усилий

Этот "лоб" уже не первый сезон не сходит с пиков моды. Подходит практически для любых волос — от прямых до кудрявых. Высушила, пригладила — и ты уже выглядишь собранно. Хочешь романтики? Плойка или косички на ночь — и утро начинается с модной текстуры.

Этот "лоб" уже не первый сезон не сходит с пиков моды. Подходит практически для любых волос — от прямых до кудрявых. Высушила, пригладила — и ты уже выглядишь собранно. Хочешь романтики? Плойка или косички на ночь — и утро начинается с модной текстуры. Пикси с длинной челкой: дерзко и просто

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Хочешь перемен? Стрижка пикси с удлинённой челкой подойдёт тем, кто не боится внимания. Укладывается за пару минут, а челка позволяет менять стиль каждый день. Подходит как для тонких волос (даёт объём), так и для густых (убирает лишнее). Каскад на средние волосы: объём без фена

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Подбирай шампунь по типу волос

Лёгкий мусс — максимум эффекта

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Обновляй стрижку каждые 6-8 недель

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).



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