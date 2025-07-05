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Бунт на голове отменяется: эти стрижки решают всё без укладки

5 стрижек, которые делают волосы послушными даже в дождь и ветер
2:01
Моя семья » Красота и стиль

Мечтаешь просыпаться с укладкой как после салона? Удивительно, но такую реальность могут подарить правильно подобранные стрижки. Да-да, без утюжков, брашингов и танцев с феном.

Парикмахер подстригает клиента в парикмахерской
Фото: Designed be Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Парикмахер подстригает клиента в парикмахерской

Парикмахер Дарья Гончарова рассказала, какие стрижки действительно облегчают жизнь и подойдут большинству.

  • Удлинённый боб: стиль без усилий
    Этот "лоб" уже не первый сезон не сходит с пиков моды. Подходит практически для любых волос — от прямых до кудрявых. Высушила, пригладила — и ты уже выглядишь собранно. Хочешь романтики? Плойка или косички на ночь — и утро начинается с модной текстуры.
  • Пикси с длинной челкой: дерзко и просто
    Хочешь перемен? Стрижка пикси с удлинённой челкой подойдёт тем, кто не боится внимания. Укладывается за пару минут, а челка позволяет менять стиль каждый день. Подходит как для тонких волос (даёт объём), так и для густых (убирает лишнее).
  • Каскад на средние волосы: объём без фена
    Если не хочешь коротко стричься, но мечтаешь об объёме, — каскад спасёт. Слои сами формируют форму, подчёркивают черты лица и создают пышность.
  • Шэг: лёгкая небрежность — твой новый стиль
    Шэг — это "нарочно растрёпанно". Челка, текстура, свобода. Подходит и прямым, и волнистым волосам. Чем небрежнее — тем лучше!
  • Прямой срез с лёгкой градуировкой: идеальная классика
    Хочешь сохранить длину, но без лишней мороки? Прямой срез с лёгкими прядями у лица — твой выбор. Волосы выглядят плотными и ухоженными.

5 лайфхаков для лёгкой укладки:

  • Используй термозащиту, даже если спешишь
  • Подбирай шампунь по типу волос
  • Лёгкий мусс — максимум эффекта
  • Купи хороший фен — это инвестиция
  • Обновляй стрижку каждые 6-8 недель

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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