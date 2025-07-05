Сальные заговорщики и крем-революционер: как победить переворот на коже

С прыщами сталкивается почти каждая девушка — и не только в подростковом возрасте. Даже если ты давно перешла этот этап, они могут вернуться в самый неподходящий момент. Причины — разные, но решение всегда начинается с правильного крема от акне. Как его выбрать? Читай до конца — разберёмся вместе.
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Крем
Когда крем от прыщей действительно необходим
Акне появляется, когда нарушается работа сальных желез и изменяется состав кожного сала. Вот ключевые причины, почему так происходит:
Гормональные сбои. Пубертат, беременность, ПМС — всё это может вызвать усиленную выработку себума. Сальные железы закупориваются, появляются воспаления и гнойнички. Хороший крем поможет справиться с этим быстрее.
Стресс. Кортизол активизирует работу сальных желез. Результат — "прыщи от нервов".
Дефицит цинка. Именно поэтому цинк входит в состав многих кремов от акне — он регулирует салоотделение и уменьшает воспаление.
Фолликулярный гиперкератоз. Нарушается отшелушивание клеток, себум застревает в порах — и появляются комедоны.
Ошибки в уходе. Часто прыщи провоцируют не грязь, а "тяжёлые" средства с силиконами и маслами. Или чрезмерное пересушивание кожи, которое, наоборот, усиливает выработку себума.
Проблемы с ЖКТ. Хотя связь между питанием и прыщами не доказана на 100%, исключение определённых продуктов помогает многим.
Бактерии. Когда кожный баланс нарушается, бактерии начинают размножаться в сальных пробках, вызывая воспаление. Без антисептического крема не обойтись.
Важно! Все наши советы основаны на научных данных и мнении экспертов. Но диагноз и лечение может назначить только врач. Не занимайтесь самолечением.
Что должно быть в составе хорошего крема
Перед покупкой внимательно изучай состав. Вот что действительно работает:
Салициловая кислота — отшелушивает и дезинфицирует;
Цинк — регулирует жирность кожи и подсушивает высыпания;
AHA-кислоты (гликолевая, молочная и др.) — обновляют кожу и борются с постакне;
Ретинол — мощное, но агрессивное средство (использовать только по рекомендации дерматолога);
Растительные экстракты — чайное дерево, ромашка, календула успокаивают и лечат;
Антибактериальные компоненты (например, перекись бензоила) — снимают воспаления и предотвращают новые прыщи. Некоторые из них подходят только для точечного нанесения.
Уточнения
Акне́ (от др.-греч. ἀκμή — остриё, разгар, расцвет), или угри — это длительное воспалительное состояние кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.