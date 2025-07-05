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Сальные заговорщики и крем-революционер: как победить переворот на коже

Ключевые компоненты кремов от прыщей: салициловая кислота, ретинол и цинк
2:49
Моя семья » Красота и стиль

С прыщами сталкивается почти каждая девушка — и не только в подростковом возрасте. Даже если ты давно перешла этот этап, они могут вернуться в самый неподходящий момент. Причины — разные, но решение всегда начинается с правильного крема от акне. Как его выбрать? Читай до конца — разберёмся вместе.

Крем
Фото: freepik.com by drobotdean, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Крем

Когда крем от прыщей действительно необходим

Акне появляется, когда нарушается работа сальных желез и изменяется состав кожного сала. Вот ключевые причины, почему так происходит:

  • Гормональные сбои. Пубертат, беременность, ПМС — всё это может вызвать усиленную выработку себума. Сальные железы закупориваются, появляются воспаления и гнойнички. Хороший крем поможет справиться с этим быстрее.
  • Стресс. Кортизол активизирует работу сальных желез. Результат — "прыщи от нервов".
  • Дефицит цинка. Именно поэтому цинк входит в состав многих кремов от акне — он регулирует салоотделение и уменьшает воспаление.
  • Фолликулярный гиперкератоз. Нарушается отшелушивание клеток, себум застревает в порах — и появляются комедоны.
  • Ошибки в уходе. Часто прыщи провоцируют не грязь, а "тяжёлые" средства с силиконами и маслами. Или чрезмерное пересушивание кожи, которое, наоборот, усиливает выработку себума.
  • Проблемы с ЖКТ. Хотя связь между питанием и прыщами не доказана на 100%, исключение определённых продуктов помогает многим.
  • Бактерии. Когда кожный баланс нарушается, бактерии начинают размножаться в сальных пробках, вызывая воспаление. Без антисептического крема не обойтись.

Важно! Все наши советы основаны на научных данных и мнении экспертов. Но диагноз и лечение может назначить только врач. Не занимайтесь самолечением.

Что должно быть в составе хорошего крема

Перед покупкой внимательно изучай состав. Вот что действительно работает:

  • Салициловая кислота — отшелушивает и дезинфицирует;
  • Цинк — регулирует жирность кожи и подсушивает высыпания;
  • AHA-кислоты (гликолевая, молочная и др.) — обновляют кожу и борются с постакне;
  • Ретинол — мощное, но агрессивное средство (использовать только по рекомендации дерматолога);
  • Растительные экстракты — чайное дерево, ромашка, календула успокаивают и лечат;
  • Антибактериальные компоненты (например, перекись бензоила) — снимают воспаления и предотвращают новые прыщи. Некоторые из них подходят только для точечного нанесения.

Уточнения

Акне́ (от др.-греч. ἀκμή — остриё, разгар, расцвет), или угри — это длительное воспалительное состояние кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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