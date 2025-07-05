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Бежал к здоровью — пришёл к выгоранию: ошибка миллионов

Врач Сысоева перечислила противопоказания к бегу натощак
2:15
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Многие выбирают утреннюю пробежку до завтрака, считая это отличным способом сжечь жир. Однако для некоторых это может обернуться не похудением, а гормональным сбоем и упадком сил.

Утренняя пробежка по аллее на рассвете
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Утренняя пробежка по аллее на рассвете

Особенно осторожными стоит быть тем, у кого есть проблемы с щитовидной железой, анемия или истощение надпочечников. У таких людей запасы энергии направлены на поддержание жизненно важных функций, и дополнительная нагрузка может вызвать скачки давления, слабость, сонливость и даже увеличение веса. В этих случаях рекомендуется лёгкий приём пищи за час до тренировки — с медленными углеводами и полезными жирами, говорит врач-эндокринолог Анжелика Сысоева.

Когда и как лучше бегать

Пиковый уровень кортизола в организме наблюдается около 6:00 утра — и именно в это время утренний бег может принести наибольшую пользу. Он помогает нормализовать давление, улучшить настроение, снизить уровень сахара в крови и уменьшить отёки. Но полноценный завтрак до такой тренировки невозможен. В этом случае на помощь приходят небольшие "энергетические ритуалы": тёплая щелочная вода или коллаген за час до активности.

Тем, кто тренируется после 16:00, стоит быть особенно внимательными. Физическая нагрузка в вечернее время стимулирует выработку кортизола, что мешает синтезу мелатонина — важного гормона сна. Это нарушает восстановление организма и может приводить к бессоннице.

Наилучшим вариантом считается умеренная пробежка — 20-30 минут трусцой в комфортном темпе. Такая нагрузка мягко активизирует лимфодренаж, поддерживает сердечно-сосудистую систему, улучшает настроение и подготавливает организм к завтраку.

А для тех, кто уже перешёл на жировой тип метаболизма и сократил потребление углеводов, пробежка натощак действительно может ускорить жиросжигание. Главное — учитывать текущее состояние здоровья, уровень ресурсов и режим дня. Бег — не волшебное средство, а инструмент тонкой настройки тела.

Уточнения

Бег — один из способов передвижения (локомоции) человека и животных; отличается от ходьбы наличием так называемой фазы «полёта» и осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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