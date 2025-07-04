Утро, чай и зеркало: неожиданный эффект домашнего средства

Обычный зелёный чай может стать вашим лучшим союзником в борьбе с покраснением, раздражением и первыми признаками старения кожи. Всё благодаря его природным компонентам, которые делают его настоящим чудом для ухода за лицом.
В составе зелёного чая — мощный антиоксидант EGCG. Он борется со свободными радикалами, замедляя процессы старения, уменьшает воспаления и делает кожу более спокойной. Кроме того, зелёный чай способен регулировать выработку себума, а значит, полезен при жирной и проблемной коже.
Приготовить натуральный тоник просто:
Можно усилить эффект, добавив пару капель масла лаванды или чайного дерева.
Наносите на чистую кожу дважды в день — утром и вечером. Распылите на лицо или протирайте ватным диском. Тоник освежает, сужает поры и подготавливает кожу к уходу.
Регулярное использование зелёного чая в уходе:
Простой и натуральный способ поддержать здоровье кожи без лишней химии.
Зелёный чай — чай, подвергнутый минимальной ферментации (окислению).
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