Утро, чай и зеркало: неожиданный эффект домашнего средства

Тоник из зелёного чая: натуральный способ замедлить старение кожи

1:31 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Обычный зелёный чай может стать вашим лучшим союзником в борьбе с покраснением, раздражением и первыми признаками старения кожи. Всё благодаря его природным компонентам, которые делают его настоящим чудом для ухода за лицом.

Фото: commons.wikimedia.org by Shizuha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Зелёный чай

Почему зелёный чай работает

В составе зелёного чая — мощный антиоксидант EGCG. Он борется со свободными радикалами, замедляя процессы старения, уменьшает воспаления и делает кожу более спокойной. Кроме того, зелёный чай способен регулировать выработку себума, а значит, полезен при жирной и проблемной коже.

Домашний рецепт тоника

Приготовить натуральный тоник просто:

Заварите чашку зелёного чая и дайте остыть.

Перелейте в чистую ёмкость с распылителем.

Храните в холодильнике до недели.

Можно усилить эффект, добавив пару капель масла лаванды или чайного дерева.

Как применять

Наносите на чистую кожу дважды в день — утром и вечером. Распылите на лицо или протирайте ватным диском. Тоник освежает, сужает поры и подготавливает кожу к уходу.

Дополнительный бонус

Регулярное использование зелёного чая в уходе:

улучшает тон и текстуру кожи;

помогает справиться с воспалениями и акне;

увлажняет и питает;

защищает от вредного воздействия окружающей среды.

Простой и натуральный способ поддержать здоровье кожи без лишней химии.

Уточнения

Зелёный чай — чай, подвергнутый минимальной ферментации (окислению).



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