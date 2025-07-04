Первые белые пряди — не приговор: натуральный способ отложить старение

Аюрведические масла возвращают волосам цвет и силу — без химии и окрашивания

2:05 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Белые пряди — неизбежный спутник возраста, но сегодня всё больше людей ищут способы отложить их появление без химии. Одним из таких решений стало использование натуральных масел, которые, как оказалось, способны не только ухаживать, но и частично возвращать волосам пигмент.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Красивая женщина

Что происходит с цветом волос

С возрастом меланоциты — клетки, отвечающие за выработку меланина — теряют активность. Это и приводит к поседению. Однако стресс, дефицит витаминов и гормональные сбои тоже могут ускорить этот процесс.

Масло groelinha: индийское золото для волос

Самым популярным средством в борьбе с ранней сединой стало масло groelinha. Его получают из листьев карри, отваривая в кокосовом или касторовом масле. Богатое антиоксидантами и витаминами, оно укрепляет волосяные фолликулы и стимулирует выработку меланина. При регулярном использовании волосы становятся крепче и темнее уже через несколько недель.

А что ещё помогает

Касторовое масло: питает корни, улучшает кровообращение и помогает сохранить блеск.

Масло амлы: извлекается из индийского крыжовника, традиционно используется в аюрведе для сохранения густоты и тёмного цвета волос.

Аргановое и жожоба: не возвращают цвет, но сохраняют влагу, блеск и гладкость.

Как правильно использовать

Наносите масло на чистую кожу головы 2-3 раза в неделю, массируя пальцами. Оставьте минимум на час, лучше — на ночь. Эффект появится через 2-4 недели. Для чувствительной кожи — сначала протестируйте на небольшом участке.

Работает ли это для всех

Нет. Если седина уже устойчивая и давно, вернуть цвет полностью вряд ли получится. Но натуральные масла точно помогут замедлить появление новых белых прядей, если использовать их регулярно и сочетать с правильным питанием и снижением стресса.

Уточнения

Седые волосы седина́ — волосы серебристого, желтовато-белого или белого цвета, что вызвано отсутствием более 70 % меланина в пигментации.



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