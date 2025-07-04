Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Этот простой ритуал утром помогает выглядеть на 20 лет моложе — но почти никто о нём не знает
Зоологи назвали 3 признака того, что кошка контролирует поведение хозяина
Меньше времени — больше вкуса: как приготовить полноценный ужин за четверть часа
Марс против жизни: американские ученые разоблачили гибельные тайны планеты
Эксперимент, который меняет жизнь: к чему приводит полный отказ от алкоголя на месяц
Как добраться до Платамоны и что можно увидеть? Исследование живописного пляжа
В Москве поймали шантажистов, которые хотели нажиться на интимных фото Вали Карнавал
Китайская позиция по России: что озвучил Ван И на закрытой встрече?
Слишком жарко для тренировки? Воспользуйтесь 5 советами, чтобы безопасно заниматься в летнюю жару

Первые белые пряди — не приговор: натуральный способ отложить старение

Аюрведические масла возвращают волосам цвет и силу — без химии и окрашивания
2:05
Моя семья » Красота и стиль

Белые пряди — неизбежный спутник возраста, но сегодня всё больше людей ищут способы отложить их появление без химии. Одним из таких решений стало использование натуральных масел, которые, как оказалось, способны не только ухаживать, но и частично возвращать волосам пигмент.

Красивая женщина
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Красивая женщина

Что происходит с цветом волос

С возрастом меланоциты — клетки, отвечающие за выработку меланина — теряют активность. Это и приводит к поседению. Однако стресс, дефицит витаминов и гормональные сбои тоже могут ускорить этот процесс.

Масло groelinha: индийское золото для волос

Самым популярным средством в борьбе с ранней сединой стало масло groelinha. Его получают из листьев карри, отваривая в кокосовом или касторовом масле. Богатое антиоксидантами и витаминами, оно укрепляет волосяные фолликулы и стимулирует выработку меланина. При регулярном использовании волосы становятся крепче и темнее уже через несколько недель.

А что ещё помогает

  • Касторовое масло: питает корни, улучшает кровообращение и помогает сохранить блеск.
  • Масло амлы: извлекается из индийского крыжовника, традиционно используется в аюрведе для сохранения густоты и тёмного цвета волос.
  • Аргановое и жожоба: не возвращают цвет, но сохраняют влагу, блеск и гладкость.

Как правильно использовать

Наносите масло на чистую кожу головы 2-3 раза в неделю, массируя пальцами. Оставьте минимум на час, лучше — на ночь. Эффект появится через 2-4 недели. Для чувствительной кожи — сначала протестируйте на небольшом участке.

Работает ли это для всех

Нет. Если седина уже устойчивая и давно, вернуть цвет полностью вряд ли получится. Но натуральные масла точно помогут замедлить появление новых белых прядей, если использовать их регулярно и сочетать с правильным питанием и снижением стресса.

Уточнения

Седые волосы седина́ — волосы серебристого, желтовато-белого или белого цвета, что вызвано отсутствием более 70 % меланина в пигментации.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Сейчас читают
Прямые джинсы — снова в топе: 6 образов, которые можно собрать из базового гардероба
Красота и стиль
Прямые джинсы — снова в топе: 6 образов, которые можно собрать из базового гардероба Аудио 
Они должны были драться — а стали друзьями: возможно ли это в мире дикой природы
Домашние животные
Они должны были драться — а стали друзьями: возможно ли это в мире дикой природы Аудио 
Сода против желтых листьев помидоров: простые советы для дачников
Садоводство, цветоводство
Сода против желтых листьев помидоров: простые советы для дачников Аудио 
Популярное
Мухи боятся этого овоща: положите его на подоконник и забудьте о насекомых

Устали от назойливых мух? Откройте для себя неожиданный способ избавиться от них с помощью огурца. Этот натуральный репеллент отпугнет насекомых без химии.

Мухи боятся этого овоща: положите его на подоконник и забудьте о насекомых
Сода против желтых листьев помидоров: простые советы для дачников
Как сода спасает помидоры: 2 невероятных рецепта, которые должны быть у каждого дачника
Эти 7 двигателей проедут 500 000 км — вы удивитесь их надёжности
Юрий Лоза раскрыл секрет внезапной популярности Надежды Кадышевой: это не музыка, это пиар
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Жесткая правда дикой природы: почему бабуины воруют львят для выживания
Они должны были драться — а стали друзьями: возможно ли это в мире дикой природы
Будьте настороже: 7 опасных животных России, о которых вам стоит знать
Будьте настороже: 7 опасных животных России, о которых вам стоит знать
Последние материалы
Меньше времени — больше вкуса: как приготовить полноценный ужин за четверть часа
США недовольны: Эстония и закон об ЭПЦ, отвергнутый президентом Карисом
Марс против жизни: американские ученые разоблачили гибельные тайны планеты
Эксперимент, который меняет жизнь: к чему приводит полный отказ от алкоголя на месяц
Как добраться до Платамоны и что можно увидеть? Исследование живописного пляжа
В Москве поймали шантажистов, которые хотели нажиться на интимных фото Вали Карнавал
Китайская позиция по России: что озвучил Ван И на закрытой встрече?
Слишком жарко для тренировки? Воспользуйтесь 5 советами, чтобы безопасно заниматься в летнюю жару
Стартуют новые меры поддержки: многодетные мамы получат все права Героя Труда
Недорогие улучшения, которые делают квартиру дороже при продаже
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.