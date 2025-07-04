Два кухонных героя объединились — и кожа заблестела как новая

В мире натурального ухода за собой простые рецепты порой оказываются по-настоящему волшебными. Один из таких — смесь мёда и пищевой соды. Казалось бы, два самых обыденных продукта из кухни. Но вместе они творят чудеса — особенно с кожей.
Эта домашняя маска идеально подойдёт для тех, кто ищет мягкое и эффективное средство для ухода за лицом. Пищевая сода работает как бережный отшелушивающий агент — она помогает удалить ороговевшие клетки, делая кожу более гладкой и свежей. А мёд, в свою очередь, интенсивно увлажняет и смягчает эпидермис, делая его сияющим и ухоженным.
Плюс — мёд обладает антибактериальными свойствами, а значит, помогает бороться с высыпаниями и предотвращает их появление.
Перед первым применением важно сделать тест на небольшом участке кожи — особенно если у вас склонность к аллергическим реакциям. При появлении зуда или покраснения от маски лучше отказаться.
Это отличный способ быстро восстановить кожу после жары или стресса — особенно летом, когда лицо особенно нуждается в уходе.
Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Устали от назойливых мух? Откройте для себя неожиданный способ избавиться от них с помощью огурца. Этот натуральный репеллент отпугнет насекомых без химии.