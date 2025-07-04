Два кухонных героя объединились — и кожа заблестела как новая

Натуральная маска из мёда и соды помогает при воспалении и раздражении кожи

1:43 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В мире натурального ухода за собой простые рецепты порой оказываются по-настоящему волшебными. Один из таких — смесь мёда и пищевой соды. Казалось бы, два самых обыденных продукта из кухни. Но вместе они творят чудеса — особенно с кожей.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина смотрит в зеркало

Натуральный пилинг без вреда

Эта домашняя маска идеально подойдёт для тех, кто ищет мягкое и эффективное средство для ухода за лицом. Пищевая сода работает как бережный отшелушивающий агент — она помогает удалить ороговевшие клетки, делая кожу более гладкой и свежей. А мёд, в свою очередь, интенсивно увлажняет и смягчает эпидермис, делая его сияющим и ухоженным.

Плюс — мёд обладает антибактериальными свойствами, а значит, помогает бороться с высыпаниями и предотвращает их появление.

Что ещё умеет эта смесь

Осветляет пигментацию и тёмные пятна

Регулирует выработку кожного сала

Сужает поры и уменьшает воспаления

Подходит для чувствительной кожи, если использовать правильно

Как использовать маску

Наносите на чистую кожу, избегая области вокруг глаз.

Оставьте на 5-10 минут.

Смойте тёплой водой.

Используйте не чаще 1-2 раз в неделю.

Перед первым применением важно сделать тест на небольшом участке кожи — особенно если у вас склонность к аллергическим реакциям. При появлении зуда или покраснения от маски лучше отказаться.

Это отличный способ быстро восстановить кожу после жары или стресса — особенно летом, когда лицо особенно нуждается в уходе.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



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