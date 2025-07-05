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Безопасны ли парабены и феноксиэтанол: рассказываем правду о составе кремов

Всё, что вы хотели знать о консервантах в косметике: почему они не такие страшные, как кажется?
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Если вы хоть раз задумывались над составом крема, то наверняка встречали слова вроде «парабены», «феноксиэтанол» или «бензоат натрия». И, скорее всего, сразу захотели отложить баночку. Интернет полон страшилок: от онкологии до гормональных сбоев. Но стоит ли действительно бояться консервантов в косметике — или нас пугают зря?

косметичка
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
косметичка

Зачем вообще нужны консерванты

Любой продукт с водой — а это почти все кремы, сыворотки и шампуни — становится отличной средой для бактерий. Без консервантов косметика испортится за считанные дни и может вызвать настоящую инфекцию.

Консерванты предотвращают рост грибков и бактерий, защищая не только баночку, но и вашу кожу.

Какие консерванты считаются безопасными

  • Парабены — одни из самых изученных компонентов в косметике. Их безопасность подтверждена международными исследованиями.
  • Феноксиэтанол — современный консервант, часто используется в уходе для чувствительной кожи.
  • Сорбат калия, бензоат натрия — мягкие консерванты, применяются даже в пищевой промышленности.

Важно: всё зависит от дозировки. В косметике она строго регулируется, и «вредный» компонент может быть абсолютно безопасным.

Когда нужно быть осторожнее

  1. У вас чувствительная кожа или предрасположенность к аллергиям
  2. Вы заметили раздражение или жжение после нового средства
  3. Средство хранится слишком долго или при высоких температурах

В таких случаях лучше выбирать косметику с щадящими консервантами или коротким составом.

«Без консервантов» — не всегда лучше

Такая косметика существует, но чаще требует хранения в холодильнике и использования в течение 7–14 дней. Иначе — риск заражения кожи.

Вывод

Бояться консервантов — не обязательно. Гораздо важнее следить за реакцией кожи, сроком годности и выбирать качественные бренды, которые соблюдают нормы. Консерванты — не враги, а невидимые защитники вашего ухода.

Уточнения

Консерва́нты — вещества, затрудняющие жизнедеятельность микроорганизмов и некоторых других живых существ в пищевых продуктах, лекарствах и косметике.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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