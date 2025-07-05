Безопасны ли парабены и феноксиэтанол: рассказываем правду о составе кремов

Всё, что вы хотели знать о консервантах в косметике: почему они не такие страшные, как кажется?

Если вы хоть раз задумывались над составом крема, то наверняка встречали слова вроде «парабены», «феноксиэтанол» или «бензоат натрия». И, скорее всего, сразу захотели отложить баночку. Интернет полон страшилок: от онкологии до гормональных сбоев. Но стоит ли действительно бояться консервантов в косметике — или нас пугают зря?

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Зачем вообще нужны консерванты

Любой продукт с водой — а это почти все кремы, сыворотки и шампуни — становится отличной средой для бактерий. Без консервантов косметика испортится за считанные дни и может вызвать настоящую инфекцию.

Консерванты предотвращают рост грибков и бактерий, защищая не только баночку, но и вашу кожу.

Какие консерванты считаются безопасными

Парабены — одни из самых изученных компонентов в косметике. Их безопасность подтверждена международными исследованиями.

— одни из самых изученных компонентов в косметике. Их безопасность подтверждена международными исследованиями. Феноксиэтанол — современный консервант, часто используется в уходе для чувствительной кожи.

— современный консервант, часто используется в уходе для чувствительной кожи. Сорбат калия, бензоат натрия — мягкие консерванты, применяются даже в пищевой промышленности.

Важно: всё зависит от дозировки. В косметике она строго регулируется, и «вредный» компонент может быть абсолютно безопасным.

Когда нужно быть осторожнее

У вас чувствительная кожа или предрасположенность к аллергиям Вы заметили раздражение или жжение после нового средства Средство хранится слишком долго или при высоких температурах

В таких случаях лучше выбирать косметику с щадящими консервантами или коротким составом.

«Без консервантов» — не всегда лучше

Такая косметика существует, но чаще требует хранения в холодильнике и использования в течение 7–14 дней. Иначе — риск заражения кожи.

Вывод

Бояться консервантов — не обязательно. Гораздо важнее следить за реакцией кожи, сроком годности и выбирать качественные бренды, которые соблюдают нормы. Консерванты — не враги, а невидимые защитники вашего ухода.

Уточнения

Консерва́нты — вещества, затрудняющие жизнедеятельность микроорганизмов и некоторых других живых существ в пищевых продуктах, лекарствах и косметике.



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