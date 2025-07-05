Безопасны ли парабены и феноксиэтанол: рассказываем правду о составе кремов

Если вы хоть раз задумывались над составом крема, то наверняка встречали слова вроде «парабены», «феноксиэтанол» или «бензоат натрия». И, скорее всего, сразу захотели отложить баночку. Интернет полон страшилок: от онкологии до гормональных сбоев. Но стоит ли действительно бояться консервантов в косметике — или нас пугают зря?
Любой продукт с водой — а это почти все кремы, сыворотки и шампуни — становится отличной средой для бактерий. Без консервантов косметика испортится за считанные дни и может вызвать настоящую инфекцию.
Консерванты предотвращают рост грибков и бактерий, защищая не только баночку, но и вашу кожу.
Важно: всё зависит от дозировки. В косметике она строго регулируется, и «вредный» компонент может быть абсолютно безопасным.
В таких случаях лучше выбирать косметику с щадящими консервантами или коротким составом.
Такая косметика существует, но чаще требует хранения в холодильнике и использования в течение 7–14 дней. Иначе — риск заражения кожи.
Бояться консервантов — не обязательно. Гораздо важнее следить за реакцией кожи, сроком годности и выбирать качественные бренды, которые соблюдают нормы. Консерванты — не враги, а невидимые защитники вашего ухода.
Консерва́нты — вещества, затрудняющие жизнедеятельность микроорганизмов и некоторых других живых существ в пищевых продуктах, лекарствах и косметике.
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