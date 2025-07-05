Сыпь, жжение или краснота после пилинга: когда стоит паниковать, а когда — нет

Кислоты в уходе за кожей — отличный инструмент: они отшелушивают, выравнивают тон, борются с акне и морщинами. Но что делать, если после пилинга или кислотной сыворотки появляется покраснение, зуд или сыпь? Это аллергия? Реакция? Или кожа «привыкает»? Разберёмся, как отличить нормальное действие кислот от нежелательной реакции организма.
Лёгкое покалывание, краснота в течение 10–15 минут и ощущение тепла — допустимая реакция на АНА- и BHA-кислоты. Она проходит быстро и не сопровождается зудом.
Сыпь, отёк, чувство стянутости и особенно зуд — тревожный сигнал. Такие симптомы могут проявиться через несколько часов или даже на следующий день.
Покраснение или шелушение — часто результат неправильно подобранной концентрации или слишком частого применения. Это не аллергия, а повреждение защитного барьера.
Если реакция точечная (например, только на щеках или вокруг носа), скорее всего, это чувствительность или ожог. Аллергия, как правило, проявляется более обширно — может затронуть шею, веки, появиться сыпь на теле.
Не каждая реакция — аллергия. В большинстве случаев дело в барьере кожи, концентрации активов и индивидуальной чувствительности. Грамотный уход и наблюдательность помогут избежать ошибок и сохранить кожу здоровой.
Аллерги́я — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов.
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