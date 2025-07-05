Сыпь, жжение или краснота после пилинга: когда стоит паниковать, а когда — нет

Как понять, что ваша реакция на кислоты - это не аллергия: 4 критерия

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Кислоты в уходе за кожей — отличный инструмент: они отшелушивают, выравнивают тон, борются с акне и морщинами. Но что делать, если после пилинга или кислотной сыворотки появляется покраснение, зуд или сыпь? Это аллергия? Реакция? Или кожа «привыкает»? Разберёмся, как отличить нормальное действие кислот от нежелательной реакции организма.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка с аллергией

Чем отличается нормальная реакция от аллергии

1. Жжение и покраснение сразу после нанесения — нормально

Лёгкое покалывание, краснота в течение 10–15 минут и ощущение тепла — допустимая реакция на АНА- и BHA-кислоты. Она проходит быстро и не сопровождается зудом.

2. Аллергия развивается постепенно

Сыпь, отёк, чувство стянутости и особенно зуд — тревожный сигнал. Такие симптомы могут проявиться через несколько часов или даже на следующий день.

3. Кислоты — раздражитель, а не аллерген

Покраснение или шелушение — часто результат неправильно подобранной концентрации или слишком частого применения. Это не аллергия, а повреждение защитного барьера.

4. Локализация имеет значение

Если реакция точечная (например, только на щеках или вокруг носа), скорее всего, это чувствительность или ожог. Аллергия, как правило, проявляется более обширно — может затронуть шею, веки, появиться сыпь на теле.

Что делать, если вы не уверены

Смойте средство и не используйте его повторно до выяснения причин. Нанесите успокаивающее средство — пантенол, алоэ или крем с церамидами. Обратитесь к дерматологу, если отёк, зуд или высыпания усиливаются. Делайте патч-тест перед использованием новых продуктов. Особенно с кислотами.

Не каждая реакция — аллергия. В большинстве случаев дело в барьере кожи, концентрации активов и индивидуальной чувствительности. Грамотный уход и наблюдательность помогут избежать ошибок и сохранить кожу здоровой.

Уточнения

Аллерги́я — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов.



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