Привыкание кожи к активам: как сохранять эффективность сывороток круглый год

Вы нашли ту самую сыворотку: сияние, гладкость, идеальная текстура кожи. Проходит месяц-другой — и магия будто исчезает. Нет ни вау-эффекта, ни прежнего блеска. Сыворотка работает «впустую»? Не совсем. Это не маркетинговый обман, а особенность кожи — она адаптируется даже к лучшим формулам.
Когда вы начинаете использовать сыворотку с, например, ниацинамидом, кожа получает новую стимуляцию — улучшается барьер, уходят воспаление. Но спустя время результат стабилизируется: кожа просто уже не нуждается в такой же «дозе» актива.
С кожей всё как с тренировками: если делать одно и то же, мышцы (и клетки) перестают реагировать. Особенно это касается кислот, ретиноидов, витамина С — им нужно менять концентрацию или сочетания.
Некоторые компоненты, например, пептиды и антиоксиданты, работают долго и накопительно. Когда результат достигнут, дальнейшее использование просто поддерживает его — и выглядит «как будто ничего не происходит».
Кожа — не статичный лист бумаги, а живая система. Она меняется, адаптируется, восстанавливается. А значит, уход за ней тоже должен быть гибким. Сыворотка не обязана работать вечно — но в ваших силах сделать так, чтобы она возвращалась «на сцену» с прежней эффективностью.
Ретиноиды — производные ретиноевой кислоты, группа веществ, входящих в группу витамина А.
Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.
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