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Привыкание кожи к активам: как сохранять эффективность сывороток круглый год

Сыворотка больше не даёт сияния? Возможно, вы просто забыли про эти 3 правила
2:21
Моя семья » Красота и стиль

Вы нашли ту самую сыворотку: сияние, гладкость, идеальная текстура кожи. Проходит месяц-другой — и магия будто исчезает. Нет ни вау-эффекта, ни прежнего блеска. Сыворотка работает «впустую»? Не совсем. Это не маркетинговый обман, а особенность кожи — она адаптируется даже к лучшим формулам.

Уход за кожей лица
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Уход за кожей лица

Почему кожа «привыкает»?

1. Адаптация к активным компонентам

Когда вы начинаете использовать сыворотку с, например, ниацинамидом, кожа получает новую стимуляцию — улучшается барьер, уходят воспаление. Но спустя время результат стабилизируется: кожа просто уже не нуждается в такой же «дозе» актива.

2. Устойчивость к раздражителям

С кожей всё как с тренировками: если делать одно и то же, мышцы (и клетки) перестают реагировать. Особенно это касается кислот, ретиноидов, витамина С — им нужно менять концентрацию или сочетания.

3. Накопительный эффект

Некоторые компоненты, например, пептиды и антиоксиданты, работают долго и накопительно. Когда результат достигнут, дальнейшее использование просто поддерживает его — и выглядит «как будто ничего не происходит».

Что делать, чтобы эффект не пропал

  1. Ротируйте средства. Не стоит использовать одну и ту же сыворотку бесконечно. Меняйте активные компоненты каждые 2–3 месяца.
  2. Слушайте кожу. Если она «успокоилась» и выглядит нормально — возможно, время снизить актив и перейти на поддержание результата.
  3. Работайте курсами. Например, использовать кислотную сыворотку в течение 4 недель, затем дать коже отдохнуть.
  4. Не забывайте базу. Очищение, SPF и базовое увлажнение — основа, на которую «ложится» любой актив.

Кожа — не статичный лист бумаги, а живая система. Она меняется, адаптируется, восстанавливается. А значит, уход за ней тоже должен быть гибким. Сыворотка не обязана работать вечно — но в ваших силах сделать так, чтобы она возвращалась «на сцену» с прежней эффективностью.

Уточнения

Ретиноиды — производные ретиноевой кислоты, группа веществ, входящих в группу витамина А.

Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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