Сон лечит — но не всегда: как вы сами мешаете восстановлению волос ночью

Врачи-трихологи заявили: сон с мокрыми волосами повреждает структуру волос

2:26 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Пока вы спите, ваш организм активно восстанавливается, и волосы не исключение. Именно ночью кожа головы отдыхает от стресса, укладок и внешней среды. Главное — не мешать этому процессу, а усилить его. Для этого важно понимать, какие средства и привычки действительно работают, а какие — создают лишь иллюзию пользы.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Спящая девушка с красивым макияжем

Что действительно помогает волосам ночью

1. Шёлковая или сатиновая наволочка

Хлопок травмирует волосы, вызывает трение и ломкость. Сатин или шёлк сохраняют гладкость, блеск и не забирают влагу.

2. Несмываемый уход с керамидами и аминокислотами

Такие средства работают в течение всей ночи, восстанавливая структуру волос. Главное — выбирать лёгкие текстуры, которые не утяжеляют и не пачкают подушку.

3. Свободная коса или пучок

Слишком тугая резинка может вызвать заломы и даже повредить волосяные луковицы. Лёгкое плетение — идеальный компромисс между комфортом и защитой.

4. Специальные ночные маски

Это не просто маркетинг: такие маски разработаны с учётом того, что вы будете спать. Они не текут, не создают жирности, а к утру делают волосы мягкими и блестящими.

Что мешает волосам восстанавливаться

1. Нанесение масел без последующего смывания

Кокосовое или касторовое масло, оставленные на всю ночь, могут закупоривать поры и вызвать зуд или перхоть.

2. Сон с мокрыми волосами

Влажные пряди — уязвимы. Ночью они трутся о подушку, ломаются и запутываются. Это прямой путь к сечению и тусклости.

3. Тугие резинки и пучки

Они мешают кровообращению кожи головы и могут повредить структуру волос. Лучше использовать мягкие тканевые резинки или вообще обойтись без них.

Вывод

Ночной уход — мощный инструмент в арсенале красоты. Но, как и в любой бьюти-рутине, здесь важна разумность. Не перегружайте пряди тяжёлыми средствами, избегайте лишнего трения и позаботьтесь о правильной текстуре наволочки. Тогда каждое утро будет началом дня с красивыми, живыми волосами.

Уточнения

Во́лосы — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.



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