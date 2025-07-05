Раскрываем секрет: как выбрать хайлайтер, чтобы он не подчеркивал недостатки кожи?

Деликатное сияние: 4 секрета нанесения хайлайтера на проблемную кожу

2:14 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Хайлайтер — главный герой макияжа последних лет. Но у него есть тёмная сторона: если продукт выбран неправильно, он мгновенно акцентирует поры, текстуру кожи и даже мелкие неровности. Особенно это заметно при дневном свете или на фото. Но хорошая новость: сияние может быть деликатным, если знать, что искать.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка с макияж глаз

1. Забудьте про крупный шиммер и блёстки

Поры «ловят» свет. А если хайлайтер содержит крупные блестящие частицы, они буквально садятся в углубления кожи и усиливают эффект неровности.

Что делать:

Выбирайте продукты с мельчайшим помолом или кремовые текстуры с «влажным» финишем. Они создают эффект внутреннего сияния, а не «ёлочной игрушки».

2. Проверяйте состав и финиш

Некоторые хайлайтеры содержат слюду и перламутр, которые усиливают видимость текстуры дермы. Особенно вредны они для жирной и комбинированной кожи.

Что делать:

Обращайте внимание на матово-сатиновые продукты с мелким сиянием. Идеальны — жидкие или гелевые формулы на водной основе, которые ложатся плотно и не скатываются.

3. Не наносите хайлайтер на неподготовленную кожу

Если у вас расширенные поры, но вы не используете праймер, даже самый деликатный продукт «провалится» в неровности.

Что делать:

Под хайлайтер всегда наносите базу с эффектом блюра. Она визуально сглаживает рельеф.

4. Наносите точечно, а не «по всей скуле»

Ошибки начинаются не в продукте, а в технике. Хайлайтер нужен для акцента, а не полного покрытия щёк.

Что делать:

Используйте мягкую кисть и наносите средство строго на выступающие части — скулу, кончик носа, уголок глаза. Не трогайте область с порами.

Секрет сияния — не в цене, а в текстуре

Выбор хайлайтера для пористой кожи — это про внимательность к деталям. Правильная формула, минимализм в нанесении и немного подготовки — и вы сияете

Уточнения

Хайла́йтер — средство декоративной косметики, для создания «скульптурности» лица — высветления и выделения отдельных участков, добавления зрительного объёма, получения сияющего, свежего вида, создания эффекта светящейся кожи.



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