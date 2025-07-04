Минус 10 кг и плюс дряблая кожа: чего не рассказывают о диетах для быстрого похудения?

Когда похудение портит фигуру: почему кожа теряет тонус и как это предотвратить?

2:21 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Мечта — минус 10 килограммов за месяц. Реальность — да, вы влезаете в джинсы на размер меньше, но кожа на животе и руках предательски теряет упругость. Почему так происходит и как не попасть в эту ловушку — разбираемся по пунктам.

Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Похудение

1. Кожа — не резинка: она не успевает адаптироваться

Когда мы худеем быстро, объёмы тела уменьшаются, а вот кожа физически не успевает «сжаться». Коллагеновые и эластиновые волокна растягиваются в течение долгого времени, и при резкой потере веса не могут так же быстро вернуться в тонус.

Что делать:

Выбирать плавное похудение — 2–4 кг в месяц. Это даст коже шанс адаптироваться и подтянуться вместе с телом.

2. Недостаток питания для кожи

Во время жёстких диет организм теряет не только жир, но и воду, мышечную массу и полезные вещества. А кожа, как самый большой орган, страдает одной из первых: теряется её плотность, появляется дряблость.

Что делать:

Обязательно включайте в рацион белки, витамины A, C и E, а также полезные жиры. Они поддерживают структуру кожи изнутри.

3. Отсутствие физической активности

Слабый мышечный корсет делает ситуацию ещё хуже. Мышцы не заполняют объём, и кожа провисает, особенно на руках, животе, бёдрах.

Что делать:

Добавляйте силовые тренировки 2–3 раза в неделю. Это укрепит мышечную основу и «поднимет» кожу.

4. Возраст и генетика тоже влияют

С возрастом замедляется выработка коллагена, и даже при медленном похудении кожа может не справляться. Наследственность также играет свою роль.

Что делать:

Уделяйте больше внимания уходу — увлажнение, массаж, обёртывания, а в некоторых случаях необходима консультация с косметологом.

Красивое тело — это не только вес, но и качество кожи

Быстрое похудение может дать результат на весах, но не на отражении в зеркале. Заботьтесь о коже так же, как и о фигуре, и тогда вы будете чувствовать себя комфортно — в любом теле и в любом возрасте.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.



Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



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