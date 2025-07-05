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Лето 2025: аппетитный маникюр Сорбет – преобрази свои ногти, как нежный десерт

Трендовый маникюр Сорбет 2025: создайте полупрозрачный и свежий летний образ
1:32
Моя семья » Красота и стиль

Лето — это особенный сезон для выбора маникюра. Некоторые предпочитают что-то простое и свежее, в то время как другие выбирают яркие и экстравагантные дизайны. Но все согласны, что летом ногти должны выглядеть ухоженно, ведь мы часто их демонстрируем. В этом году в моде простой маникюр в нежных полупрозрачных тонах, и среди новинок — маникюр "сорбет".

Нюдовый маникюр
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Нюдовый маникюр

Маникюр "сорбет" получил своё название благодаря сходству с фруктовым сорбетом. Он лёгкий, воздушный и обычно имеет нежный оттенок, что характерно для вдохновлённых им дизайнов, объясняет actualno.com.

Весной и прошлым летом мы восхищались мягкими цветами, вдохновлёнными сливочным мороженым. В этом сезоне мы продолжим наслаждаться пастельными оттенками, но они будут полупрозрачными, а блеск — глянцевым, чтобы напоминать текстуру сорбета.

Тренд летнего сезона

Маникюр "сорбет" отлично сочетается с трендом омбре, где цвет плавно переходит от прозрачного к насыщенному к кончику ногтя. Ещё одна интересная идея — выбрать нюдовые оттенки и нанести их тонким слоем, создавая лёгкий намёк на цвет. Это подойдёт тем, кто предпочитает минимализм. Если же вы хотите добавить нотку роскоши, можно украсить ногти мелкими элементами, такими как цветы или классический французский маникюр. Выбор всегда за вами и зависит от ваших предпочтений.

Уточнения

Шербе́т щербе́т, сорбе́т — разновидность фруктово-ягодного мороженого.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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