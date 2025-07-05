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Защита от солнца: почему масла для загара опасны – и какие другие ошибки не простит вам кожа

Дерматолог Амосова: отказ от SPF и масла для загара опасны для кожи
3:17
Моя семья » Красота и стиль

Дерматолог и косметолог бренда Icon Skin Галина Амосова рассказала, что отказ от использования средств с SPF, их несвоевременное обновление и применение масел для загара увеличивают риск пигментации и злокачественных новообразований кожи.

Девушка в летнем платье
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка в летнем платье

Врач пояснила, что многие пренебрегают защитой от солнца, используя бронзаторы и проводя много времени на солнце в его пиковые часы. Это может привести к ожогам, покраснениям, волдырям и, в долгосрочной перспективе, к гиперпигментации, а также к увеличению риска развития рака кожи.

Галина Амосова советует использовать SPF не менее 15 даже людям со смуглой кожей, а обладателям светлой кожи с веснушками и даже в тени — санскрин с индексом защиты 50. При таких кожных проблемах, как акне, розацеа, купероз или дерматит, следует выбирать средства с SPF 50-100 и избегать длительного пребывания на солнце.

Многие забывают наносить солнцезащитный крем на веки, мочки ушей, шею и кисти рук, которые особенно уязвимы к воздействию солнечных лучей. Эти области особенно подвержены риску солнечных ожогов и развития рака кожи. Особенно страдают руки, которые постоянно контактируют с внешними факторами, ослабляющими защитные свойства кожи, напоминает Газета.Ru.

Также важно защищать кожу головы, особенно в области пробора, и для людей с тонкими волосами.

Использование масел для загара может быть опасным, так как они не обеспечивают достаточной защиты от ультрафиолетового излучения. Масла фокусируют свет, увеличивая риск ожогов, а некоторые из них даже могут вызывать ожоги, особенно эфирные. Кроме того, масла образуют на коже плёнку, которая ухудшает терморегуляцию и может усилить ожоги и воспаление.

SPF показывает, насколько долго средство защищает кожу от ожогов. Например, если кожа краснеет без защиты за 10 минут, то с SPF 30 это время увеличивается до пяти часов.

"Однако в жару пот выделяется активнее, также SPF стирается при трении одеждой и смывается в воде, даже водостойкий. Потому его нужно обновлять каждые 2-3 часа и всегда — после купания", — добавила косметолог.

Дерматолог также отметила, что использование пилингов, скрабов и средств с кислотами перед загаром может увеличить риск гиперпигментации. Посещение солярия повышает риск меланомы на 75%.

Галина Амосова подчеркнула, что SPF необходим даже в пасмурные дни, так как UVA-лучи, вызывающие повреждения клеток кожи и развитие рака, проникают сквозь облака. Также не стоит злоупотреблять солнечными ваннами, так как клетки кожи не успевают восстанавливаться, это повышает риск меланомы. Частые солнечные ванны могут привести к обезвоживанию и огрублению кожи. Здоровый загар проявляется постепенно, через 2-3 дня, и приобретает ровный золотистый оттенок.

Уточнения

Солнцезащитный крем — специализированный лосьон, спрей, гель, крем, пена или другой продукт для местного применения, который поглощает или отражает часть солнечного ультрафиолетового излучения (УФ) и, таким образом, способствует предотвращению солнечного ожога.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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