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Голова ещё не грязная, но чешется? Вот с чего всё начинается — и чем может закончиться

Эксперты назвали признаки, когда нужно мыть голову
2:52
Моя семья » Красота и стиль

Одни моют голову каждый день, другие — раз в неделю. Кто-то переживает из-за жирности, а кто-то боится пересушивания. Но истина проста: ориентироваться нужно не на чужие советы, а на сигналы своего тела. Вот чёткие признаки, что пришло время снова в душ — и как сделать мытьё головы полезным, а не вредным ритуалом.

Девушка после душа
Фото: Designed be Freepik by kamranaydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка после душа

1. Появился запах — значит, пора

Даже лёгкий душок несвежести у корней говорит об одном: на коже головы активно размножаются бактерии. Это не только неприятно, но и может привести к раздражению и воспалениям. В таком случае мытьё - не просто косметическая процедура, а вопрос гигиены.

2. Кожа головы чешется

Зуд — частый спутник скопившегося кожного сала, пыли и остатков укладочных средств. Если хочется почесаться, значит, пора очистить кожу. Чем дольше тянуть, тем выше риск перхоти и раздражений.

3. Боль при прикосновении к корням

Если при лёгком нажатии на корни вы чувствуете неприятные ощущения — это тревожный симптом. Такая реакция часто указывает на воспаление волосяных фолликулов. И хотя боль не всегда связана напрямую с чистотой, промыть голову — первое, что стоит попробовать.

4. Жирный блеск, который не замаскируешь

Когда укладка больше не спасает, а волосы у корней выглядят сальными — это верный сигнал. Масло и пот забивают поры, нарушается дыхание кожи. Ни сухой шампунь, ни пудра не заменят полноценное очищение.

5. Мелкая "пыль" на плечах

Белые хлопья, которые сыплются на одежду, могут быть как от сухости, так и от грибка. В обоих случаях регулярное, но мягкое мытьё помогает нормализовать баланс. Главное — не пересушить кожу.

6. Эксперимент — лучший советчик

Универсального графика нет. Начните с 2-3 раз в неделю и наблюдайте. Если появляется жирность — добавьте одно мытьё. Если чувствуется сухость — уменьшите частоту или смените шампунь.

7. Делайте перерывы правильно

В "немывочные" дни используйте:

  • сухой шампунь;

  • кукурузный или картофельный крахмал;

  • пудру для волос.

Это даст ощущение чистоты и снизит нагрузку на кожу головы.

Важно: подход подбирается индивидуально

Переход к новому режиму займёт около двух-трёх недель. За это время сальные железы адаптируются, волосы станут меньше ломаться, а кожа — лучше дышать. Но главное — прислушивайтесь к себе. Иногда даже простое расчесывание освежает сильнее, чем частое мытьё.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих. 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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