Как не стать жертвой моды: 5 железных правил, чтобы выбрать подходящий тренд

Уверенность в стиле: 5 ключевых признаков, что модный тренд вам не подходит

2:02 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Каждый сезон приносит с собой новую волну модных идей. То джинсы становятся всё шире, то каблуки всё тоньше, то неон вдруг заменяет базовые цвета. Но нужно ли бросаться в омут с головой? Иногда — наоборот. Вот как распознать, что тренд может сыграть против вас, а не на вас.

Фото: freepik.com by stockking Путешественница в летней шляпе держит авиабилет

1. Вы чувствуете себя неуверенно

Если в новом модном образе вы ловите себя на мысли: «Надеюсь, никто не увидит», — это тревожный звоночек. Настоящий стиль — это про комфорт и уверенность. Даже самый модный наряд не сработает, если вы в нём скованы или хотите поскорее переодеться.

2. Он не вписывается в ваш образ жизни

Прозрачные платья, ультрамини и корсеты могут быть эффектны, но куда в них — на работу, в магазин, в метро? Если вещь красивая, но не удобная, и вы не представляете, где её носить — вероятно, она просто не для вас.

3. Тренд противоречит вашему стилю

Если вы — минималист, а на вас — фуксия, бахрома и пайетки, может быть, стоит сделать шаг назад. Следовать тренду ради тренда — опасная игра. Лучше адаптировать новинку под свой стиль: неон — в аксессуарах, бахрому — на сумке.

4. Он подчёркивает недостатки

Модные кроп-топы открывают зону, которую вы привыкли скрывать? Джинсы с низкой посадки, в которых вам некомфортно? Тренд не должен заставлять вас бороться с собой.

5. Вы надели — и сразу захотелось снять

Самый верный индикатор: телу неудобно, в зеркало не хочется смотреть, а настроение — как после неудачной стрижки. Всё просто: тренд — не ваш.

Не всё модное — нужное

Следовать трендам —вдохновение и поиск. Но не каждый модный взлёт обязан становиться вашей реальностью. Слушайте себя: стиль начинается там, где вы выбираете не модное, а своё.

Уточнения

Тренд в моде — актуальное (ближайшее, краткосрочное) направление, периодически повторяющаяся тенденция развития моды.

