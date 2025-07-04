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Этот макияж не плавится даже под солнцем — но есть один нюанс

Идеальный макияж при жаре: составлен список техник и средств для стойкости
1:54
Моя семья » Красота и стиль

Лето — сезон отпусков, кофе со льдом и… тающего макияжа. Стоит температуре перевалить за 30, как даже самый стойкий тон теряет вид: кожа блестит, румяна "плывут", а консилер исчезает, не попрощавшись. Но это не приговор. Всё решают текстуры, техника нанесения и один важный этап подготовки.

Девушка с коричневой тушью на ресницах
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка с коричневой тушью на ресницах

Увлажнение важнее тона

  • Устойчивость макияжа начинается не с косметики, а с ухода. Чистая, увлажнённая кожа — лучшая основа.
  • Выбирайте лёгкие гелевые кремы без масел. Они сохраняют влагу и не делают кожу жирной.
  • Следом — праймер. Для жирной и комбинированной кожи подойдёт матирующий, для сухой — увлажняющий.

"Грунтовка" помогает макияжу лучше держаться и регулирует блеск. А холодный мист с растительными компонентами перед тоном освежает и успокаивает кожу.

Что наносим — и в каком виде

  • Замените тяжёлый тональный крем на лёгкий BB- или CC-крем с SPF
  • Выбирайте продукты с пометкой "стойкие к жаре и поту"
  • Кремовые румяна, тени и хайлайтер лучше "сливаются" с кожей
  • На губы — тинт или бальзам-стейн: лёгкие, но стойкие

Плотные консилеры оставьте до осени. Используйте их точечно и минимально.

Наноси как профи

  • Работайте тонкими слоями — "наращивайте" покрытие только при необходимости
  • Для нанесения лучше использовать спонж или кисть, а не пальцы
  • Прозрачная пудра — только в Т-зоне, без эффекта "муки на лице"
  • Фиксирующий спрей завершает макияж и помогает пережить жару без потерь

Спрей можно носить с собой и освежать макияж в течение дня — не размазывая, не перегружая кожу, просто поддерживая результат.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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