Этот макияж не плавится даже под солнцем — но есть один нюанс

Лето — сезон отпусков, кофе со льдом и… тающего макияжа. Стоит температуре перевалить за 30, как даже самый стойкий тон теряет вид: кожа блестит, румяна "плывут", а консилер исчезает, не попрощавшись. Но это не приговор. Всё решают текстуры, техника нанесения и один важный этап подготовки.
"Грунтовка" помогает макияжу лучше держаться и регулирует блеск. А холодный мист с растительными компонентами перед тоном освежает и успокаивает кожу.
Плотные консилеры оставьте до осени. Используйте их точечно и минимально.
Спрей можно носить с собой и освежать макияж в течение дня — не размазывая, не перегружая кожу, просто поддерживая результат.
Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.
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