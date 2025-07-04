Локоны в отпуске не выживают? Возможно, ты забыл об одном важном шаге

Солнце, море и пляж — мечта для души, но не для волос. Уже через пару дней отпуска локоны становятся сухими, ломкими и безжизненными. Особенно страдают окрашенные и светлые волосы: соль вытягивает влагу, солнце выжигает пигмент, а ветер спутывает пряди. Но всё не так страшно, если заранее подготовиться.
Чтобы не возвращаться с соломой на голове, подготовьте организм изнутри. За месяц до отпуска можно начать приём биодобавок с коллагеном, гиалуроновой кислотой, водорослями, витаминами и аминокислотами — они улучшают состояние волос, кожи и ногтей.
"Цикл обновления клетки — 28 дней. Именно столько нужно, чтобы запустить процессы восстановления", — объясняет нутрициолог и дерматолог-косметолог Елена Женина.
Она рекомендует дополнительно использовать уходовые средства с коллагеном, маслами, SPF-фильтрами — но без сульфатов и парабенов.
Не мойте волосы слишком часто, откажитесь от фена и утюжка. Пейте больше воды — увлажнение начинается изнутри. И если всё-таки хочется яркого цвета, красить волосы лучше минимум за неделю до вылета.
Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).
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