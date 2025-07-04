Эти движения спасают от сутулости лучше, чем ортопед и уговоры бабушки

Осанка — это не про красоту, а про комфорт жизни. Сильная спина помогает нам сидеть, стоять, двигаться и не испытывать боли. И если вы думаете, что без скручиваний, планок и качания пресса тут не обойтись — это не совсем так. Йога работает иначе и глубже.
Инструктор йоги Аннелиз Пирс объясняет:
"В отличие от классических упражнений, которые прорабатывают только поверхностные мышцы, йога активирует глубокие слои. В том числе поперечные мышцы живота, глубокие разгибатели и тазовое дно. Всё это формирует устойчивость корпуса по кругу — я называю это 360-градусным ядром".
Пирс добавляет, что работа с дыханием играет не меньшую роль:
"Йога учит тело и нервную систему работать вместе. Это улучшает осанку, снижает болевой фон и повышает выносливость не только на коврике, но и в жизни".
Вот три позы, которые помогают укрепить мышцы спины даже тем, кто никогда не занимался йогой.
Встаньте на четвереньки, ладони под плечами. Поочерёдно отведите ноги назад, тело должно вытянуться в одну линию. Подтяните живот и дышите ровно. Если тяжело, поставьте колени на пол и держите корпус прямым.
Сядьте с согнутыми коленями и ступнями на полу. Обопритесь руками на заднюю поверхность бёдер. Напрягите мышцы спины, выпрямитесь и слегка отклонитесь назад. Медленно поднимите ноги, чтобы голени оказались параллельны полу. Потяните руки вперёд и удерживайте равновесие.
Проще — держите руки у бёдер. Сложнее — выпрямите ноги, создав форму буквы V.
Лягте на спину, руки вверх, ноги согнуты под 90 градусов. Прижмите поясницу к полу. Одновременно опускайте правую руку и левую ногу. Не спешите, двигайтесь с контролем. Затем меняйте сторону.
Если сложно, начните с одной конечности — это даст ту же активацию, но проще.
Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.
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