Косметические иконы: 10 средств, которые только усиливают свою популярность

Косметика, проверенная временем: 10 икон красоты на все времена

4:39 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В мире косметики есть продукты, которые остаются актуальными на протяжении десятилетий. Они не просто пережили моду, но и стали настоящими иконами красоты. Сегодня мы поговорим о культовых средствах, которые были в наших косметичках еще в детстве и до сих пор пользуются популярностью.

Фото: commons.wikimedia.org by Sam Shaw, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мэрилин Монро

Когда мы говорим о моде, мы часто слышим, что всё возвращается. Однако есть вещи, которые никогда не выходят из тренда, и наша косметичка — яркое тому подтверждение. Некоторые продукты остаются с нами почти сто лет, а другие стали настоящими символами красоты благодаря публикациям в журнале ELLE.

Кто из нас не пробовал легендарный Gal Vaseline или не мечтал о бронзирующей пудре Terracotta? Список можно продолжать: Chanel No. 5 Мэрилин Монро, жидкие румяна для стриптизерш или чудо-крем Eight Hour Repair Cream от Элизабет Арден. Эти средства стали неотъемлемой частью нашей красоты.

Давайте отправимся в путешествие по истории журнала ELLE и узнаем о продуктах, которые оказали на нас самое большое влияние.

Gal Vaseline Neutra Perfumada. Гал Вазелин имеет более чем вековую историю. Мы использовали его для всего: от ухода за губами до увлажнения ногтей и фиксации прически. Это универсальное средство, которое всегда должно быть в косметичке, считает испанский ELLE. Увлажняющий крем Nivea. Синяя баночка Nivea появилась в 1925 году, хотя раньше она была в зеленой жестяной упаковке с ар-нуво-дизайном. Этот крем стал настоящим хитом благодаря своей увлажняющей формуле, созданной дерматологами. Румяна Bourjois Little Round Pot. Наши бабушки также пользовались румянами Bourjois. Хотя упаковка изменилась, суть осталась прежней. Эти румяна, созданные для французских актеров и актрис, имеют блестящий перламутровый эффект, который покорил сердца многих. Матовая помада Mac Cosmetics Ruby Woo. Красные помады всегда ассоциируются с уверенностью. Одна из самых известных — Ruby Woo от MAC с интенсивным матовым оттенком и синим подтоном. Этот продукт произвел революцию в макияже в 1999 году и до сих пор остается популярным. Дезодорант Lancaster. Дезодорант Lancaster славится своим чистым и ненавязчивым ароматом. Он популярен не только среди женщин, но и среди мужчин. Его формула не перебивает парфюм, что делает его идеальным выбором. Chanel No. 5. Chanel No. 5 — один из самых известных ароматов в мире. Созданный в 1921 году, он почти не изменился. Мэрилин Монро, Жизель Бюндхен и Марго Робби — лишь некоторые из знаменитостей, которые его выбирали. Benefit Benetint. История Benetint началась в 1976 году. Этот тинт для губ и щек был создан по просьбе стриптизерши. В то время сестры Форд смешивали лепестки роз с кармином. В 1990 году бренд стал Benefit Cosmetics, и Benetint обрел популярность. Бронзирующая пудра Guerlain Terracotta. Terracotta от Guerlain стала первой бронзирующей пудрой. Она стала популярной благодаря своей уникальной формуле, которая придает коже золотистый оттенок и естественный финиш. Eight Hour Cream от Elizabeth Arden. Этот многофункциональный крем был создан в 1930 году. Он стал любимцем королевских особ, включая королеву Елизавету II, и до сих пор помогает с эластичностью, блеском и увлажнением кожи. Лак для волос L'Oréal Paris Elnett. Elnett появился в 1950-х и 1960-х годах, когда женщины хотели сложные прически. Этот лак обеспечивал надежную фиксацию без утяжеления и был идеальным выбором для создания безупречных укладок. Johnson's Baby Aceite. Хотя это масло создано для младенцев, многие женщины используют его после душа. Оно отлично увлажняет кожу, делая её мягкой и шелковистой.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.



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