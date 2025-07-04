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Как выбрать цвет лака по знаку зодиака: советы для 12 знаков

Цвет лака по гороскопу: как знаки зодиака влияют на маникюрные тренды
2:30
Моя семья » Красота и стиль

Вы когда-нибудь оказывались в маникюрном салоне, но не могли определиться с цветом лака? Там так много вариантов, что легко растеряться! Однако есть способ облегчить выбор: подберите цвет лака для ногтей в соответствии со своим знаком зодиака.

Жемчужные ногти
Фото: flickr.com by Lelê Breveglieri, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Жемчужные ногти

Как вы выбираете стрижку или одежду, так и цвет лака можно подобрать, исходя из своей личности. Например, если вы любите океан, вам подойдут синие или голубые оттенки. Энергичным и любящим выделяться личностям могут понравиться яркие цвета, такие как лимонно-желтый, а спокойным и предпочитающим уют — нежные пастельные тона, считают эксперты британского ELLE.

Вот несколько советов для разных знаков зодиака:

  1. Водолей: Водолеям подойдет яркий бирюзовый цвет, который выделит их на фоне других модных тенденций.
  2. Рыбы: Рыбы обожают всё блестящее и красивое. Выберите блестящие ногти, чтобы привлечь внимание.
  3. Овен: Если вы Овен, вам подойдут ярко-красные ногти — они выглядят шикарно и эффектно.
  4. Телец: Тельцы любят классику. Коралловый цвет ногтей будет выглядеть элегантно и стильно.
  5. Близнецы: Близнецы обожают новое и интересное. Попробуйте лимонные ногти с полупрозрачным или мерцающим эффектом.
  6. Рак: Раки ценят спокойствие и уют. Лавандовые ногти станут отличным выбором, особенно в жаркую погоду.
  7. Лев: Львам нравится быть яркими и заметными. Неоново-зеленые ногти будут сиять, как солнце.
  8. Дева: Девам присущи порядок и аккуратность. Белые ногти выглядят нежно и утонченно.
  9. Весы: Весы стремятся к уникальности. Баклажановые ногти помогут выделиться из толпы.
  10. Скорпион: Скорпионы любят загадочность. Кобальтовые ногти будут выглядеть стильно и необычно.
  11. Стрелец: Стрельцам нравятся свобода и приключения. Нежно-голубые ногти напомнят о небе и море.
  12. Козерог: Козерогам свойственны ответственность и дисциплина. Розовые ногти подарят радость и легкость.

Конечно, выбор цвета ногтей остается на ваше усмотрение. Но если вы хотите попробовать что-то новое и необычное, астрологический подход может стать интересным вариантом.

Уточнения

Лак для ногте́й — косметическое средство, предназначенное для нанесения на ногти пальцев рук, а также ног.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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