Как экзосомы из вашего организма борются с возрастом: новый взгляд на косметологические процедуры

Как Exocube трансформирует косметологию, используя силу экзосом из вашей крови

1:44 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

То, что вчера казалось фантастикой, сегодня становится новым стандартом косметологии. Аппарат под названием Exocube позволяет превращать кровь пациента в вещество, богатое экзосомами — мощными природными активаторами регенерации.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Лысеющий мужчина

Революция в косметологии

Раньше экзосомы, применявшиеся в процедурах, в основном производились из растительного сырья. Это ограничивало их эффективность. Теперь же в ход идёт то, что у нас уже есть — собственная кровь. И именно она делает результат заметно выше, а процедуры — безопаснее.

Как это работает

Exocube — компактное устройство, недавно появившееся в Бразилии. Оно преобразует взятую у пациента кровь в биоматериал, насыщенный экзосомами — микроскопическими внеклеточными везикулами (30-150 нм в диаметре), которые переносят белки, микроРНК и другие биоактивные компоненты.

Возможности экзосом

стимулируют выработку коллагена

ускоряют регенерацию тканей

борются с воспалениями

омолаживают кожу

улучшают заживление

активируют рост волос

"Эти молекулы обладают выраженным восстанавливающим и модулирующим эффектом, помогают бороться с возрастными изменениями, улучшают состояние рубцов и кожи после травм или процедур", — говорит дерматолог Ренато Сориани.

Волосы — сильнее и гуще

Экзосомы активно применяются при выпадении волос.

"Они стимулируют рост новых прядей, укрепляют корни, улучшают структуру и блеск. Особенно эффективны при андрогенетической алопеции", — поясняет дерматолог Лилиан Бразилейро.

Уточнения

Алопе́ция (букв. «лысость» от др.-греч. ἀλωπεκία через лат. alopecia «облысение, плешивость») — патологическое выпадение волос, приводящее к их частичному или полному исчезновению в определённых областях головы или туловища.



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