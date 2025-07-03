Мини-юбки с оборками возвращаются: 5 стильных способов их носить этим летом!

Не выбрасывайте мини-юбки с оборками: вот как правильно за ними ухаживать

1:26 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Мини-юбки с оборками снова в моде, и этим летом они стали настоящим хитом. Белые, воздушные, многослойные — такие юбки появились на улицах, в социальных сетях и на музыкальных фестивалях. Этот тренд, вдохновлённый стилем Y2K, вновь завоевал сердца модниц.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка в джинсовой мини-юбке и белой майке

Как носить мини-юбку с оборками

Эти юбки универсальны: их можно сочетать с байкерскими ботинками, топами с открытыми плечами или даже с балетками. Они подходят для различных мероприятий — от прогулок по городу до посещения фестивалей.

Как выбрать подходящую юбку

При выборе обратите внимание на ткань и посадку. Лёгкие материалы, такие как хлопок или шифон, обеспечат комфорт в жаркую погоду. Завышенная талия и многослойность добавят образу романтичности.

Как ухаживать за юбкой с оборками

Чтобы юбка сохраняла форму и цвет, стирайте её вручную в холодной воде или используйте деликатный режим в стиральной машине. Сушите на воздухе, избегая прямых солнечных лучей.

Как сочетать с другими элементами гардероба

Мини-юбка с оборками отлично сочетается с простыми топами, джинсовыми куртками и сандалиями. Добавьте аксессуары, такие как солнцезащитные очки или лёгкие украшения, чтобы завершить образ.

Уточнения

Ю́бка (от фр. jupe, что от араб. جبة‎ — «джубба» — нижнее платье из хлопчатобумажной ткани) — предмет как женской, так и мужской поясной одежды, покрывающий нижнюю часть тела и эволюционировавший из набедренной повязки.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.