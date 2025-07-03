Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
На волне второй популярности: Надежда Кадышева анонсирует масштабные изменения в работе
Три удара беспилотников по военкомату в Полтаве: что известно на данный момент?
Разгоняем метаболизм: ключ к эффективному похудению с утренними ритуалами
Дочь Лепса столкнулась с профессиональным кризисом: режиссёры отказываются снимать её
Германия теряет лидирующие позиции в пивоварении: Россия поднялась в мировом рейтинге
Ваша спина скажет спасибо: как 2-3 минуты разминки каждый час могут спасти ваше здоровье
Солнце, пляж и тайны природы: 5 прекрасных мест Шотландии
Канье Уэст и Гитлер: Селим Бенсаад жестко призывает к изучению истории
От негодования до смеха: шеф сети «Горбуфеты» раскрывает секреты работы с клиентами

Мини-юбки с оборками возвращаются: 5 стильных способов их носить этим летом!

Не выбрасывайте мини-юбки с оборками: вот как правильно за ними ухаживать
1:26
Моя семья » Красота и стиль

Мини-юбки с оборками снова в моде, и этим летом они стали настоящим хитом. Белые, воздушные, многослойные — такие юбки появились на улицах, в социальных сетях и на музыкальных фестивалях. Этот тренд, вдохновлённый стилем Y2K, вновь завоевал сердца модниц.

Девушка в джинсовой мини-юбке и белой майке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка в джинсовой мини-юбке и белой майке

Как носить мини-юбку с оборками

Эти юбки универсальны: их можно сочетать с байкерскими ботинками, топами с открытыми плечами или даже с балетками. Они подходят для различных мероприятий — от прогулок по городу до посещения фестивалей.

Как выбрать подходящую юбку

При выборе обратите внимание на ткань и посадку. Лёгкие материалы, такие как хлопок или шифон, обеспечат комфорт в жаркую погоду. Завышенная талия и многослойность добавят образу романтичности. 

Как ухаживать за юбкой с оборками

Чтобы юбка сохраняла форму и цвет, стирайте её вручную в холодной воде или используйте деликатный режим в стиральной машине. Сушите на воздухе, избегая прямых солнечных лучей.

Как сочетать с другими элементами гардероба

Мини-юбка с оборками отлично сочетается с простыми топами, джинсовыми куртками и сандалиями. Добавьте аксессуары, такие как солнцезащитные очки или лёгкие украшения, чтобы завершить образ.

Уточнения

Ю́бка (от фр. jupe, что от араб. جبة‎ — «джубба» — нижнее платье из хлопчатобумажной ткани) — предмет как женской, так и мужской поясной одежды, покрывающий нижнюю часть тела и эволюционировавший из набедренной повязки.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Ужин за 20 минут из трёх ингредиентов: простой рецепт без суеты и грязной посуды
Еда и рецепты
Ужин за 20 минут из трёх ингредиентов: простой рецепт без суеты и грязной посуды Аудио 
Положите это в муравейник — и вся колония сбежит: насекомые сами бегут, не оглядываясь
Садоводство, цветоводство
Положите это в муравейник — и вся колония сбежит: насекомые сами бегут, не оглядываясь Аудио 
Блестят снаружи, ломаются внутри: кроссоверы, которые лучше не покупать
Авто
Блестят снаружи, ломаются внутри: кроссоверы, которые лучше не покупать Аудио 
Популярное
Потеря российского рынка ощутимо отразится на экономике Азербайджана

В случае утраты доступа к российскому рынку азербайджанские экспортёры могут понести значительные экономические потери.

Потеря российского рынка ощутимо отразится на экономике Азербайджана
Автомобили не продаются месяцами: как дилеры избавляются от машин, которых никто не ждёт
Автомобили не продаются месяцами: как дилеры избавляются от машин, которых никто не ждёт
3 минуты на оборотах — и ваш мотор работает как новый: проверено водителями
Только на этой скорости бак пустеет медленнее обычного — дальше начинается топливный кошмар
Секрет древнего гимна: как ИИ вернул голос тысячелетнему тексту Игорь Буккер Пророчества и реальность: что ждёт мавзолей Ленина после выхода 'Мумии'? Анна Яковлева Санкции отменяются: Трамп открывает двери российским банкам Любовь Степушова
Положите это в муравейник — и вся колония сбежит: насекомые сами бегут, не оглядываясь
Россиянка зашла на базар в Узбекистане — и забыла про супермаркеты: теперь ей не до "Пятёрочки"
Тосты, которые спасут от скачков сахара: что намазывать на хлеб после 50, чтобы оставаться в форме
Тосты, которые спасут от скачков сахара: что намазывать на хлеб после 50, чтобы оставаться в форме
Последние материалы
Германия теряет лидирующие позиции в пивоварении: Россия поднялась в мировом рейтинге
Ваша спина скажет спасибо: как 2-3 минуты разминки каждый час могут спасти ваше здоровье
Солнце, пляж и тайны природы: 5 прекрасных мест Шотландии
Канье Уэст и Гитлер: Селим Бенсаад жестко призывает к изучению истории
От негодования до смеха: шеф сети «Горбуфеты» раскрывает секреты работы с клиентами
Калибровка ИИ для точного генерации SQL-запросов — продвинутые подходы от ученых
Укрепляем живот с помощью 5 уникальных упражнений — никаких традиционных движений!
Погода в Москве: как первая жара 30 градусов изменит жизнь горожан?
Три способа улучшить структуру почвы без химических удобрений
Как правильно чистить фильтр посудомоечной машины: 7 шагов к безопасности
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.