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Разоблачение красоты: 5 популярных процедур, не стоящих своих денег

Как не ошибиться с выбором: 5 бесполезных процедур в салонах красоты
2:04
Моя семья » Красота и стиль

Салоны красоты изобилуют обещаниями: «омоложение за 15 минут», «лифтинг без уколов», «детокс, который спасёт кожу». Но реальность куда прозаичнее — за внушительным названием часто скрывается минимум эффекта и максимум маркетинга.

Косметолог
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Косметолог

1. Альгинатная маска за 2000 ₽

Да, это приятная процедура, кожа после неё мягкая и увлажнённая. Но и только. Альгинатная маска не лечит акне, не подтягивает овал и не заменяет полноценный уход. То же самое можно сделать дома за 300 рублей.

2. Вакуумный массаж лица

Обещает лимфодренаж, снятие отёков и лифтинг. На деле — временный эффект, который исчезает к вечеру. При неправильном выполнении может вызвать растяжение тканей и купероз.

3. Броссаж (механическое очищение щёткой)

Считается бережным очищением, но метод давно устарел. Поверхностная эксфолиация без серьёзной пользы: с тем же успехом можно умыться скрабом дома. Для чувствительной кожи — и вовсе вред.

4. Дорогие спа-обёртывания

Разогревающее масло, плёнка и обещание «минус 2 см в талии». Работает только за счёт вывода жидкости и то — до первого стакана воды. От процедуры не не уходит ни грамма жира.

5. Холодный лазер и «безинъекционная мезотерапия»

Научные данные о реальном эффекте — почти отсутствуют. Маркетинг громкий, но изменений в коже нет. Результат краткосрочный или вовсе отсутствует.

Когда стоит сказать «нет»

Если процедура не сопровождается изменением состояния кожи, не решает конкретную проблему и не даёт накопительного эффекта — стоит задуматься. Лучше вложить те же средства в качественные домашние средства или консультацию с дерматологом.

Уточнения

Масса́ж — одна из мануальных техник, совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы в виде растирания, давления, вибрации, проводимых непосредственно на поверхности тела человека как руками, так и специальными аппаратами через воздушную, водную или иную среду с целью достижения лечебного или иного эффекта.

Мезотерапия — это изначально инвазивный нехирургический метод, который использует микроинъекции фармацевтических и гомеопатических препаратов, экстрактов растений, витаминов и других ингредиентов в подкожно-жировую клетчатку.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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