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Скандал в мире красоты: натуральные шампуни опасны для вашего здоровья?

Зачем выбирать аптечный шампунь вместо натурального — удивительное решение
1:53
Моя семья » Красота и стиль

С каждым годом растёт интерес к экологичным и «чистым» продуктам, и натуральные шампуни на основе трав, масел и без сульфатов уверенно завоёвывают полки магазинов. Но за маркетингом часто скрываются нюансы: «натуральность» не всегда делает средство эффективным или безопасным для всех.

Шампунь и кондиционер
Фото: flickr.com by geehairimages, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Шампунь и кондиционер

Основные проблемы с натуральными шампунями

1. Недостаточное очищение

Многие натуральные шампуни не содержат сульфатов — агрессивных, но эффективных ПАВов. Это хорошо для чувствительной кожи, но плохо, если вы пользуетесь стайлингом, живёте в мегаполисе или у вас жирная кожа головы. Волосы могут оставаться грязными уже на второй день.

2. Растительные экстракты — не всегда благо

Ромашка, крапива и лаванда звучат приятно, но у многих вызывают аллергию или раздражение. Особенно это касается кожи, склонной к дерматитам или чувствительности.

3. Ошибки в хранении и составе

Натуральные продукты менее стабильны: у них чаще портится состав, они окисляются, в них могут размножаться бактерии. В результате — зуд, перхоть и ухудшение состояния кожи головы.

Кому подойдут, а кому — нет

Натуральные шампуни подходят людям с нормальным типом кожи головы, без склонности к жирности или чувствительности. А вот для окрашенных волос, жирной кожи головы, чувствительности к эфирным маслам или частого мытья — нет.

Альтернатива — осознанный выбор

Важно не противопоставлять «химия» и «натуральность», а ориентироваться на состав и реакцию ваших волос. Часто оптимальным выбором становится мягкий аптечный шампунь с проверенным действующим веществом — пусть и не с «зелёной» этикеткой.

Уточнения

Шампу́нь — гигиеническое косметическое средство для мытья волос.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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