Скандал в мире красоты: натуральные шампуни опасны для вашего здоровья?

С каждым годом растёт интерес к экологичным и «чистым» продуктам, и натуральные шампуни на основе трав, масел и без сульфатов уверенно завоёвывают полки магазинов. Но за маркетингом часто скрываются нюансы: «натуральность» не всегда делает средство эффективным или безопасным для всех.
Многие натуральные шампуни не содержат сульфатов — агрессивных, но эффективных ПАВов. Это хорошо для чувствительной кожи, но плохо, если вы пользуетесь стайлингом, живёте в мегаполисе или у вас жирная кожа головы. Волосы могут оставаться грязными уже на второй день.
Ромашка, крапива и лаванда звучат приятно, но у многих вызывают аллергию или раздражение. Особенно это касается кожи, склонной к дерматитам или чувствительности.
Натуральные продукты менее стабильны: у них чаще портится состав, они окисляются, в них могут размножаться бактерии. В результате — зуд, перхоть и ухудшение состояния кожи головы.
Натуральные шампуни подходят людям с нормальным типом кожи головы, без склонности к жирности или чувствительности. А вот для окрашенных волос, жирной кожи головы, чувствительности к эфирным маслам или частого мытья — нет.
Важно не противопоставлять «химия» и «натуральность», а ориентироваться на состав и реакцию ваших волос. Часто оптимальным выбором становится мягкий аптечный шампунь с проверенным действующим веществом — пусть и не с «зелёной» этикеткой.
Шампу́нь — гигиеническое косметическое средство для мытья волос.
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