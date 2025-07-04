Не дайте жаре испортить макияж: откройте секреты стойкости!

Летом макияж превращается в настоящий квест: всё течёт, скатывается, исчезает или делает лицо уставшим уже к полудню. Но хороший летний мейкап возможен! Главное — знать, как адаптировать косметику и технику под жаркую погоду. В этой статье — пошаговая система макияжа, который продержится до вечера и при этом не будет перегружать кожу.
Начинайте с лёгкой увлажняющей основы с матирующим эффектом или водной сыворотки. Не перегружайте лицо маслами или плотными кремами: они ускоряют «сползание» макияжа. Не забывайте про SPF — лучше выбирать лёгкие гели или флюиды.
Замените плотный тон на тинт, BB-крем или минеральную пудру. Они выравнивают тон и не создают парниковый эффект. Проблемные участки корректируйте точечно консилером.
Если вы используете кремовые румяна, бронзер или тени — закрепите их сухим аналогом. Это увеличит стойкость в два раза. И да, забудьте про сияющие базы — в жару они делают кожу лоснящейся уже через час.
Летом лучше использовать водостойкие туши и подводки. Если делаете стрелки — рисуйте не на коже, а поверх теней: они впитывают влагу и не дают продукту «поплыть».
Финиш — лёгкий спрей-фиксатор (не путать с увлажняющим мистом). И положите в сумку матирующие салфетки — они помогут сохранить свежесть в течение дня без необходимости припудриваться.
В жару макияж не должен быть сложным — он должен быть умным. Убирайте лишнее, добавляйте стойкое, фиксируйте легко. И тогда вы будете выглядеть свежо и уверенно даже в +30.
Макия́ж — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.
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