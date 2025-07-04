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Не дайте жаре испортить макияж: откройте секреты стойкости!

Макияж, который переживёт +30°C: 5 шагов, чтобы не выглядеть уставшей к обеду
2:08
Моя семья » Красота и стиль

Летом макияж превращается в настоящий квест: всё течёт, скатывается, исчезает или делает лицо уставшим уже к полудню. Но хороший летний мейкап возможен! Главное — знать, как адаптировать косметику и технику под жаркую погоду. В этой статье — пошаговая система макияжа, который продержится до вечера и при этом не будет перегружать кожу.

Волосы
Фото: flickr.com by Antoine Chivot, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Волосы

1. Подготовка кожи — ваш главный союзник

Начинайте с лёгкой увлажняющей основы с матирующим эффектом или водной сыворотки. Не перегружайте лицо маслами или плотными кремами: они ускоряют «сползание» макияжа. Не забывайте про SPF — лучше выбирать лёгкие гели или флюиды.

2. Лёгкие текстуры вместо тонального крема

Замените плотный тон на тинт, BB-крем или минеральную пудру. Они выравнивают тон и не создают парниковый эффект. Проблемные участки корректируйте точечно консилером.

3. Кремовые текстуры + фиксация

Если вы используете кремовые румяна, бронзер или тени — закрепите их сухим аналогом. Это увеличит стойкость в два раза. И да, забудьте про сияющие базы — в жару они делают кожу лоснящейся уже через час.

4. Водостойкий минимум

Летом лучше использовать водостойкие туши и подводки. Если делаете стрелки — рисуйте не на коже, а поверх теней: они впитывают влагу и не дают продукту «поплыть».

5. Лёгкая фиксация и матирующие салфетки

Финиш — лёгкий спрей-фиксатор (не путать с увлажняющим мистом). И положите в сумку матирующие салфетки — они помогут сохранить свежесть в течение дня без необходимости припудриваться.

В жару макияж не должен быть сложным — он должен быть умным. Убирайте лишнее, добавляйте стойкое, фиксируйте легко. И тогда вы будете выглядеть свежо и уверенно даже в +30.

Уточнения

Макия́ж — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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