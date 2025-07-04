Три простых шага к идеальному контуру губ: забудьте о растекающемся карандаше

Макияж губ, который добавляет возраст: как избежать эффекта смазанного карандаша?

1:48 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Вы вывели аккуратный контур, но через пару часов он "пополз" и заполнил собой все мелкие морщинки вокруг губ? Это знакомая история для многих. И дело здесь не только в карандаше — возрастные изменения кожи требуют новых подходов к макияжу. Разбираемся, почему карандаш ведёт себя так и как этого избежать.

Фото: Freepik by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Губы

Причина 1: Сухая кожа и отсутствие подготовки

Кожа вокруг губ тонкая и склонна к обезвоживанию. Если не нанести базу или бальзам перед макияжем, карандаш попадает в микротрещины и подчёркивает их.

Что делать:

Используйте питательный бальзам, дождитесь его впитывания, а затем промокните губы и нанесите праймер — он заполнит неровности и не даст пигменту растекаться.

Причина 2: Агрессивная текстура карандаша

Слишком твёрдый или наоборот жирный карандаш быстро "проваливается" в морщины, особенно при активной мимике.

Что делать:

Выбирайте стойкие текстуры с кремовой формулой. Хороший лайфхак — слегка припудрить контур губ перед нанесением, чтобы создать барьер.

Причина 3: Отсутствие возрастного подхода

Если вам за 35, привычные средства из молодости могут перестать работать. Кожа уже не такая упругая, и макияж требует более точечной техники.

Что делать:

Используйте консилер вокруг губ для выравнивания рельефа. А сам карандаш наносите в тон губ, без сильного нажима, растушёвывая линию мягкой кистью.

Немного ухода, правильная техника — и макияж снова выглядит безупречно, а не "устало". Не спешите менять средство — лучше поменяйте подход.

Уточнения

Гу́бы рта — это парные горизонтальные кожно-мышечные складки, окружающие вход в полость рта на лице человека и некоторых видов животных, — верхняя губа (labium superius) и нижняя губа (labium inferius).



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