Три простых шага к идеальному контуру губ: забудьте о растекающемся карандаше

Вы вывели аккуратный контур, но через пару часов он "пополз" и заполнил собой все мелкие морщинки вокруг губ? Это знакомая история для многих. И дело здесь не только в карандаше — возрастные изменения кожи требуют новых подходов к макияжу. Разбираемся, почему карандаш ведёт себя так и как этого избежать.
Кожа вокруг губ тонкая и склонна к обезвоживанию. Если не нанести базу или бальзам перед макияжем, карандаш попадает в микротрещины и подчёркивает их.
Используйте питательный бальзам, дождитесь его впитывания, а затем промокните губы и нанесите праймер — он заполнит неровности и не даст пигменту растекаться.
Слишком твёрдый или наоборот жирный карандаш быстро "проваливается" в морщины, особенно при активной мимике.
Выбирайте стойкие текстуры с кремовой формулой. Хороший лайфхак — слегка припудрить контур губ перед нанесением, чтобы создать барьер.
Если вам за 35, привычные средства из молодости могут перестать работать. Кожа уже не такая упругая, и макияж требует более точечной техники.
Используйте консилер вокруг губ для выравнивания рельефа. А сам карандаш наносите в тон губ, без сильного нажима, растушёвывая линию мягкой кистью.
Немного ухода, правильная техника — и макияж снова выглядит безупречно, а не "устало". Не спешите менять средство — лучше поменяйте подход.
Гу́бы рта — это парные горизонтальные кожно-мышечные складки, окружающие вход в полость рта на лице человека и некоторых видов животных, — верхняя губа (labium superius) и нижняя губа (labium inferius).
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