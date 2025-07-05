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Платье как с обложки, а на спине — колбаска: незаметная ошибка, что всё портит

Неправильное бельё: 5 очевидных ошибок, которые делают стиль неопрятным
2:26
Моя семья » Красота и стиль

Кажется, всё идеально: наряд продуман, аксессуары на месте… Но вдруг что-то не так. Не узнаёте себя? А ведь порой достаточно одной мелочи, чтобы стильный образ стал неопрятным.

Женщина на прогулке
Фото: Designed be Freepik by halayalex, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина на прогулке

1. Неправильное бельё - видно всё

Нижнее бельё должно быть незаметным. Облегающая одежда сразу выдаст линии трусиков или впивающийся лиф. Слишком тесное — неэстетично и вредно. Белое под белым? Классика провала. Лучше телесный оттенок, максимально близкий к вашему тону кожи.

2. Маленькая сумочка плюс потрёпанный пакет

Даже стильный образ теряет баллы, если вы носите с собой полиэтиленовый пакет. Замените его на шоппер или тканевую экосумку. Это не только удобнее, но и гораздо опрятнее.

3. Битком набитая сумка

Сумка, из которой всё выпадает, — сигнал о неорганизованности. Особенно нелепо это смотрится в вечернем образе. Решение — шоппер XL или компактная сумка на смену.

4. Запах парфюма, от которого тяжело дышать

Даже любимый аромат может стать оружием. Не чувствуете запах — не значит, что его нет. Распылите на точки пульса и увлажнённую кожу — эффект будет ярче и деликатнее.

5. Переизбыток украшений

Массивное колье и крупные серьги одновременно — лишнее. Баланс — залог стиля. Хотите акцент — сделайте его один.

6. Наряд не по ситуации

Кроссовки в театр, вечернее платье в парк — неуместность бросается в глаза. Подбирайте одежду с учётом места, времени и формата события.

7. Резинка на руке

Даже шелковая резиночка выглядит странно, если не сочетается с образом. Используйте по назначению — на волосах или в сумке.

8. Прическа только спереди

Сзади — заломы, торчащие пряди или "гнездо" из начёса. Проверяйте укладку со всех сторон, используйте зеркало.

9. Искусственные ресницы и губы

Гигантские ресницы и губы-филлеры уже не тренд. Они утяжеляют образ и стирают индивидуальность. Естественность — ваш лучший союзник.

Уточнения

Пла́тье — любая одежда кроме белья и обуви.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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