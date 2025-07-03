Медовый или золотистый: как выбрать идеальный оттенок для солнечных волос

Платина и холодный блонд остались где-то на задворках 2010-х. Сегодня лето принадлежит золотым оттенкам — от меда до амбры. Они делают лицо мягче, кожу — свежее, а взгляд — теплее. И да, это именно тот случай, когда цвет волос действительно может освежить внешний вид и отнять пару лет без единого укола.
Холодные тона часто подчеркивают серость кожи, а вот золотистые делают ее светящейся. И если вы думаете, что желтый оттенок волос = цыпленок, то спешим вас разубедить. Оттенки золотого выглядят благородно, свежо и при этом достаточно игриво.
Переход в "золото" не такой агрессивный, как в платину. Волосы не обесцвечиваются до состояния соломы, а сам процесс окрашивания проходит мягче. Особенно если вы уже блондинка — натуральная или нет. Идеальный вариант — мелирование: оно придает объем, визуальный блеск и требует меньше ухода. А главное — не оставит пустоты в кошельке.
Медовый оттенок ближе к рыжеватым тонам, он глубже, насыщеннее. Но требует больше ухода, иначе быстро превращается в тусклый, "латунный" цвет. Чтобы избежать этого, стоит делать омбре или мраморное окрашивание — техника с мягкими переходами. Или хотя бы обзавестись хорошим фиолетовым шампунем и маской.
Золотистый блонд — идеальный кандидат для пляжных волн. Используйте солевой спрей и сушите с легким отжимом. Хотите что-то строже? Зачешите волосы назад в низкий хвост или сделайте расслабленную косу — это добавит образу лёгкости и живости.
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Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).
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