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Утренние привычки, которые сделают ваше тело союзником: 5 простых шагов к стройности

Сколько воды нужно выпить утром, чтобы запустить обмен веществ?
2:07
Моя семья » Красота и стиль

Утро может не только задать тон дню, но и ускорить метаболизм, сжечь жир и даже… сдержать аппетит. И речь не про жесткие диеты или бессмысленные ограничения. Несколько простых, но работающих утренних привычек — и тело начнёт делать за вас половину работы.

Завтрак
Фото: commons.wikimedia.org by J o, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Завтрак

1. Начинается всё со стакана воды

Проснулись? Выпейте большой стакан воды — холодной или тёплой. За ночь организм теряет влагу, а вода пробуждает обменные процессы. Исследования показывают, что это может ускорить метаболизм до 30% — всё благодаря термогенезу. Хотите усилить эффект? Добавьте лимон, яблочный уксус или аюрведические добавки вроде имбиря, тмина или пажитника.

2. Движение до еды

Не обязательно бежать марафон. Достаточно зарядки или 10-15 минут быстрой прогулки. Утренняя активность запускает жиросжигание и дисциплинирует: когда начинаешь день с пользы, есть меньше желания закончить его бургером.

3. Белок — на завтрак, а не на ужин

Забудьте про тост с вареньем. Начинайте день с яиц, творога или белкового коктейля. Это стабилизирует уровень сахара в крови, помогает дольше сохранять сытость и снижает вечерние срывы.

4. Кофе подождёт

Да, кофе помогает проснуться. Но если пить его на голодный желудок, можно получить раздражение и резкий скачок кислотности. Лучше — после еды или хотя бы после стакана воды. Зелёный чай действует так же.

5. Без сахара по утрам

Хлопья, круассаны, соки — всё это резко поднимает уровень глюкозы, а через час вы уже снова голодны. Лучше — хлеб из цельного зерна, молочные продукты, овощи. Энергии хватит надолго, а тело скажет спасибо.

Эти шаги не требуют героизма, но дают эффект — проверено многими. Всё, что нужно, — чуть-чуть внимания к утру.

Уточнения

Метаболи́зм или обме́н веще́ств, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в организме.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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