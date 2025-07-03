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Молочный белый лак: как загар станет вашим лучшим другом этим летом!

Летний педикюр 2025: 5 главных цветов лаков для идеального образа
1:56
Моя семья » Красота и стиль

Лето всегда приходит неожиданно: ещё вчера — пальто и плед, а сегодня — чемодан, пляж и босоножки. И тут возникает вопрос: какой лак выбрать для педикюра, чтобы не выглядеть скучно? В сезоне 2025 — никаких правил. Всё, что играет с цветом, настроением и светом, — в тренде.

Ноги девушки с педикюром
Фото: Designed be Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ноги девушки с педикюром

Молочный белый: загар в центре внимания

Хит номер один — молочно-белый лак. Он как фильтр "тепло": подчёркивает загар, делает стопы визуально ухоженными и сочетается с любым сандалиями. Лёгкий, нейтральный, но с изюминкой.

Цвет воды: синий океан

Если вы хотите добавить свежести и глубины — выбирайте оттенки воды: от карибского до темно-синего. Они универсальны, подходят любой коже и создают ощущение прохлады, даже если вы просто сидите в пробке на набережной.

Розовый и нюд: нежность без усилий

Для тех, кто выбирает яркий маникюр, на ногах лучше сыграть в минимализм. Полупрозрачные нюдовые и розовые тона добавляют утончённости и создают эффект "дорогой пустоты" — как будто вы просто всегда выглядите идеально.

Вечеринка в бутылочке: зелёный мохито

Хочется летнего безумия? Лак цвета мохито — ваш выбор. Он бодрит, освежает и отлично смотрится на фоне лимонадов, лаймов и вечерних закатов. Да и под белое платье подходит идеально.

Вспышка апельсина

Коралловый, манговый, мандариновый — все варианты оранжевого возвращаются. Они делают ноги заметными, а настроение — солнечным. Особенно хороши под загар и с глянцевым финишем.

Так что забудьте про скучные тона — лето 2025 позволяет ногтям говорить громко. Главное — выбрать тот цвет, в котором вы чувствуете себя ярко.

Уточнения

Педикю́р (от фр. pédicure, далее от лат. pedis — «нога» и cūra — «уход», «забота») — специальный уход за пальцами ног (например, удаление мозолей, полировка ногтей) или покрытие ногтей лаком. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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