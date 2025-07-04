Почему кожа головы сохнет даже у обладателей жирных волос — об этом мало кто знает

Вы заботитесь о длине волос: наносите маски, масла, запечатываете кончики… А кожа головы? Забыта и брошена. Между тем именно от неё зависит здоровье и красота ваших локонов. Сухость, зуд, раздражение, шелушение — всё это сигналы, что пора пересмотреть уход и научиться увлажнять кожу головы так же тщательно, как и лицо.
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Девушка
Почему сохнет кожа головы: больше, чем просто шампунь
Причин может быть множество — и далеко не все они лежат на поверхности. Среди главных врагов:
Холодный или сухой воздух (зимой и в помещениях с кондиционером).
Агрессивные шампуни с сульфатами.
Стресс и гормональные сбои.
Чрезмерное использование фена, плоек, сухих шампуней.
Ношение шапок, которые провоцируют потоотделение и раздражение.
Дефицит витаминов и неправильное питание.
А ещё - особенности волос. Кудрявые и жёсткие локоны вырабатывают меньше кожного сала, а значит — чаще страдают от сухости. У прямых волос — обратная история: сало легче распределяется, и кожа быстрее жирнится, но при этом всё равно может быть обезвоженной.
Что НЕ помогает, а только усугубляет ситуацию
Иногда мы сами себе вредим. Вот несколько типичных ошибок:
Использование кондиционера на кожу головы — он не для этого.
Лаки, пенки, гели — если плохо смывать, вызывают раздражение.
Шампуни с спиртами, силиконами и агрессивной "химией".
Слишком горячая вода при мытье.
Редкое очищение кожи головы — омертвевшие клетки мешают впитыванию полезных компонентов.
Как правильно увлажнить кожу головы: пошаговая система
Выбирайте мягкий шампунь с глицерином, экстрактами овса или алоэ вера. Он не должен сушить и стягивать.
Раз в неделю делайте мягкий пилинг кожи головы — кончиками пальцев или специальной щёточкой. Это улучшает впитываемость уходовых средств.
Наносите увлажняющие сыворотки или масла. Лучше — перед мытьём. Жожоба, сквалан, алоэ — идеальные союзники.
Обратите внимание на питание: ешьте продукты с омега-3, цинком, витаминами A и E. Ваши волосы начнут благодарить вас уже через пару недель.
Снизьте температуру воды и не мойте голову слишком часто - пересушивание нарушает баланс.
Натуральный уход: масла, которые работают
Если вы сторонник природных решений, вам подойдут:
Жожоба: регулирует баланс кожи, не забивает поры;
Аргановое и кокосовое масла: питают и успокаивают;
Алоэ вера: охлаждает, снимает зуд и увлажняет;
Щётка из натуральной щетины: помогает равномерно распределить масла.
Важно: наносите масла до мытья головы, а не после. Иначе получите жирный блеск вместо сияния.
Часто задаваемый вопрос: не станут ли волосы жирными
Если вы всё делаете правильно — нет. Используйте сыворотки на водной основе или масла до мытья, тщательно смывайте шампунем и не перебарщивайте с количеством. Помните: увлажнение ≠ жирность. Это восстановление естественного комфорта кожи.
Уточнения
Во́лосы — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток, ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.