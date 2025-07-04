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Почему кожа головы сохнет даже у обладателей жирных волос — об этом мало кто знает

Этот секрет ухода за кожей головы удивит даже опытных любителей масок
3:30
Моя семья » Красота и стиль

Вы заботитесь о длине волос: наносите маски, масла, запечатываете кончики… А кожа головы? Забыта и брошена. Между тем именно от неё зависит здоровье и красота ваших локонов. Сухость, зуд, раздражение, шелушение — всё это сигналы, что пора пересмотреть уход и научиться увлажнять кожу головы так же тщательно, как и лицо.

Девушка
Фото: freepik.com by Dragana_Gordic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка

Почему сохнет кожа головы: больше, чем просто шампунь

Причин может быть множество — и далеко не все они лежат на поверхности. Среди главных врагов:

  • Холодный или сухой воздух (зимой и в помещениях с кондиционером).
  • Агрессивные шампуни с сульфатами.
  • Стресс и гормональные сбои.
  • Чрезмерное использование фена, плоек, сухих шампуней.
  • Ношение шапок, которые провоцируют потоотделение и раздражение.
  • Дефицит витаминов и неправильное питание.

А ещё - особенности волос. Кудрявые и жёсткие локоны вырабатывают меньше кожного сала, а значит — чаще страдают от сухости. У прямых волос — обратная история: сало легче распределяется, и кожа быстрее жирнится, но при этом всё равно может быть обезвоженной.

Что НЕ помогает, а только усугубляет ситуацию

Иногда мы сами себе вредим. Вот несколько типичных ошибок:

  • Использование кондиционера на кожу головы — он не для этого.
  • Лаки, пенки, гели — если плохо смывать, вызывают раздражение.
  • Шампуни с спиртами, силиконами и агрессивной "химией".
  • Слишком горячая вода при мытье.
  • Редкое очищение кожи головы — омертвевшие клетки мешают впитыванию полезных компонентов.

Как правильно увлажнить кожу головы: пошаговая система

  • Выбирайте мягкий шампунь с глицерином, экстрактами овса или алоэ вера. Он не должен сушить и стягивать.
  • Раз в неделю делайте мягкий пилинг кожи головы — кончиками пальцев или специальной щёточкой. Это улучшает впитываемость уходовых средств.
  • Наносите увлажняющие сыворотки или масла. Лучше — перед мытьём. Жожоба, сквалан, алоэ — идеальные союзники.
  • Обратите внимание на питание: ешьте продукты с омега-3, цинком, витаминами A и E. Ваши волосы начнут благодарить вас уже через пару недель.
  • Снизьте температуру воды и не мойте голову слишком часто - пересушивание нарушает баланс.

Натуральный уход: масла, которые работают

Если вы сторонник природных решений, вам подойдут:

  • Жожоба: регулирует баланс кожи, не забивает поры;
  • Аргановое и кокосовое масла: питают и успокаивают;
  • Алоэ вера: охлаждает, снимает зуд и увлажняет;
  • Щётка из натуральной щетины: помогает равномерно распределить масла.

Важно: наносите масла до мытья головы, а не после. Иначе получите жирный блеск вместо сияния.

Часто задаваемый вопрос: не станут ли волосы жирными

Если вы всё делаете правильно — нет. Используйте сыворотки на водной основе или масла до мытья, тщательно смывайте шампунем и не перебарщивайте с количеством. Помните: увлажнение ≠ жирность. Это восстановление естественного комфорта кожи.

Уточнения

Во́лосы — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток, ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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