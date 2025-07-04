Тайный мир Barbie Botox: что скрывают инъекции ботокса от женщин по всему миру?

Эфирные плечи и лебединая шея: Barbie Botox на пике популярности среди женщин

Интернет снова диктует стандарты красоты — и на этот раз на волне TikTok-зависимости появился "Barbie botox". Процедура, которая обещает превратить женщину в стройную куклу с лебединой шеей и опущенными плечами, захватывает внимание женщин по всему миру. Но за розовой обёрткой скрываются не только мечты о красоте, но и возможные риски.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка блондинка

Что такое Barbie botox

Это модное название получила процедура инъекций ботокса в трапециевидные мышцы — те, что тянутся от шеи к плечам. Идея в том, чтобы расслабить эти мышцы, уменьшить их объём и визуально вытянуть шею. Эффект — покатые плечи и "лебединая" грация, как у куклы Барби.

Первой популяризировала тренд инфлюенсерша из США Изабелла Люкс, а теперь ролики с хештегом #barbiebotox собирают миллионы просмотров. Процедура давно применялась в медицине для лечения мигреней и спазмов, но теперь её используют исключительно ради внешнего эффекта.

Как проходит процедура

Врач осматривает трапецию и определяет точки напряжения.

В каждую сторону ставят по 4-5 уколов ботулотоксина.

Процедура длится около 15 минут.

Стоимость в России — от 25 000 до 50 000 рублей.

Результат появляется через 4-6 недель и держится до полугода. Затем требуется повторная процедура.

Почему все об этом говорят

Потому что эффект действительно визуально впечатляет. Шея становится длиннее, силуэт — "дороже". Женщины от 30 до 50 лет, а всё чаще и девушки 20+, отмечают, что после уколов чувствуют себя "стройнее и увереннее". А ещё потому, что образ куклы Барби — до сих пор символ недостижимой женской эстетики. Пусть и противоречивой.

Какие есть риски

И вот тут начинается самое важное:

Трапеция — сложная зона

В ней проходят нервные сплетения, отвечающие за движения рук и шеи. Ошибка врача — и можно получить временную или даже постоянную слабость мышц.

Возникает привыкание

Частое использование ботокса может вызвать устойчивость к препарату. Особенно у молодых пациентов с активной иммунной системой. Тогда эффект с каждым разом будет слабее, а дозировки — выше.

Не все специалисты — врачи

Из-за моды "барби-ботокс" стали предлагать и в обычных салонах, где не всегда есть опыт или лицензия на такие уколы. А между тем — это медицинская процедура, и должна выполняться в условиях клиники, с предварительным осмотром.

В США, кстати, такие уколы не одобрены FDA (регулятор, аналог российского Минздрава) для косметических целей. Это значит, что вся ответственность за результат ложится на плечи специалиста — и самого пациента.

Стоит ли делать

Если вы мечтаете о визуально вытянутой шее — рассмотрите менее радикальные альтернативы. Осознанная осанка, укрепление мышц спины, массаж, работа с телесными зажимами — это не даёт эффекта "куклы", но даёт уверенность, здоровье и естественность.

А главное — мода на кукольные стандарты приходит и уходит. А ваша шея — с вами надолго.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



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