Эти 3 техники применения тонального крема гарантируют эффект естественной кожи без маски

С возрастом даже самый деликатный тональный крем может сыграть злую шутку: вместо того чтобы скрыть морщины — он подчёркивает их. Но есть одна простая техника, которая помогает скрыть несовершенства и при этом выглядеть естественно. Без эффекта маски, без тяжёлого покрытия — только сияющая, живая кожа.
Всё, что понадобится:
консилер с плотным покрытием
мягкая кисточка для теней
Никаких спонжей, масок и слоёв. Только точечная работа, лёгкие движения и немного терпения.
Подготовка — половина успеха
Умойтесь и аккуратно протрите лицо мягкой тканью. Так вы уберёте отмершие клетки и подготовите кожу к нанесению.
Минимум продукта — максимум эффекта
Выдавите каплю консилера на тыльную сторону ладони — не больше рисового зёрнышка.
Тонкая работа кистью
Наберите средство на кисточку и легко вбивайте его в кожу. Не размазывайте! Работайте с зонами, где есть покраснения, морщинки или неровности — особенно вокруг рта и носа.
Консилер не забивается в складки и не подчёркивает морщины.
Получается тонкий, дышащий слой, который выглядит как ваша собственная кожа — только лучше.
Такой способ подходит и для повседневного макияжа, и для важных выходов.
Морщины — видимые складки кожи, возникающие в результате избыточной активности мимических мышц, снижения эластичности и упругости кожи и ряда других причин.
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