Эти 3 техники применения тонального крема гарантируют эффект естественной кожи без маски

Косметические лайфхаки для зрелой кожи: как использовать консилер правильно

1:30 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

С возрастом даже самый деликатный тональный крем может сыграть злую шутку: вместо того чтобы скрыть морщины — он подчёркивает их. Но есть одна простая техника, которая помогает скрыть несовершенства и при этом выглядеть естественно. Без эффекта маски, без тяжёлого покрытия — только сияющая, живая кожа.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина смотрит в зеркало

Секрет — в способе нанесения

Всё, что понадобится:

консилер с плотным покрытием

мягкая кисточка для теней

Никаких спонжей, масок и слоёв. Только точечная работа, лёгкие движения и немного терпения.

Что нужно делать:

Подготовка — половина успеха

Умойтесь и аккуратно протрите лицо мягкой тканью. Так вы уберёте отмершие клетки и подготовите кожу к нанесению. Минимум продукта — максимум эффекта

Выдавите каплю консилера на тыльную сторону ладони — не больше рисового зёрнышка. Тонкая работа кистью

Наберите средство на кисточку и легко вбивайте его в кожу. Не размазывайте! Работайте с зонами, где есть покраснения, морщинки или неровности — особенно вокруг рта и носа.

Почему это работает

Консилер не забивается в складки и не подчёркивает морщины.

Получается тонкий, дышащий слой, который выглядит как ваша собственная кожа — только лучше.

Такой способ подходит и для повседневного макияжа, и для важных выходов.

Уточнения

Морщины — видимые складки кожи, возникающие в результате избыточной активности мимических мышц, снижения эластичности и упругости кожи и ряда других причин.





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