Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что скрывает молоко от коров, которых кормили конопляными отходами?
США обсуждают снятие энергетических санкций с России — станет ли это реальностью?
Стала известна причина смерти великого актёра Майкла Мэдсена
Манижа и её возвращение: вопросы Мизулиной остаются без ответов
Как безопасно спилить дерево на дачном участке: советы опытных садоводов
Отношения между Украиной и Венгрией накаляются: что стоит за новым конфликтом?
Ставки НДФЛ в 2025 году: к чему готовиться?
Запеканка из кабачков и сыра: идеальный рецепт для любителей легкой кухни
Упражнения против боли в шее: что делать при зажимах и сутулости

Эти 3 техники применения тонального крема гарантируют эффект естественной кожи без маски

Косметические лайфхаки для зрелой кожи: как использовать консилер правильно
1:30
Моя семья » Красота и стиль

С возрастом даже самый деликатный тональный крем может сыграть злую шутку: вместо того чтобы скрыть морщины — он подчёркивает их. Но есть одна простая техника, которая помогает скрыть несовершенства и при этом выглядеть естественно. Без эффекта маски, без тяжёлого покрытия — только сияющая, живая кожа.

Женщина смотрит в зеркало
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина смотрит в зеркало

Секрет — в способе нанесения

Всё, что понадобится:

  • консилер с плотным покрытием

  • мягкая кисточка для теней

Никаких спонжей, масок и слоёв. Только точечная работа, лёгкие движения и немного терпения.

Что нужно делать:

  1. Подготовка — половина успеха
    Умойтесь и аккуратно протрите лицо мягкой тканью. Так вы уберёте отмершие клетки и подготовите кожу к нанесению.

  2. Минимум продукта — максимум эффекта
    Выдавите каплю консилера на тыльную сторону ладони — не больше рисового зёрнышка.

  3. Тонкая работа кистью
    Наберите средство на кисточку и легко вбивайте его в кожу. Не размазывайте! Работайте с зонами, где есть покраснения, морщинки или неровности — особенно вокруг рта и носа.

Почему это работает

  • Консилер не забивается в складки и не подчёркивает морщины.

  • Получается тонкий, дышащий слой, который выглядит как ваша собственная кожа — только лучше.

  • Такой способ подходит и для повседневного макияжа, и для важных выходов.

Уточнения

Морщины — видимые складки кожи, возникающие в результате избыточной активности мимических мышц, снижения эластичности и упругости кожи и ряда других причин.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Они должны были драться — а стали друзьями: возможно ли это в мире дикой природы
Домашние животные
Они должны были драться — а стали друзьями: возможно ли это в мире дикой природы Аудио 
Сода против желтых листьев помидоров: простые советы для дачников
Садоводство, цветоводство
Сода против желтых листьев помидоров: простые советы для дачников Аудио 
Популярное
Мухи боятся этого овоща: положите его на подоконник и забудьте о насекомых

Устали от назойливых мух? Откройте для себя неожиданный способ избавиться от них с помощью огурца. Этот натуральный репеллент отпугнет насекомых без химии.

Мухи боятся этого овоща: положите его на подоконник и забудьте о насекомых
Сода против желтых листьев помидоров: простые советы для дачников
Как сода спасает помидоры: 2 невероятных рецепта, которые должны быть у каждого дачника
Эти 7 двигателей проедут 500 000 км — вы удивитесь их надёжности
Юрий Лоза раскрыл секрет внезапной популярности Надежды Кадышевой: это не музыка, это пиар
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Жесткая правда дикой природы: почему бабуины воруют львят для выживания
Они должны были драться — а стали друзьями: возможно ли это в мире дикой природы
Документальный фильм 'Мумия': разрушение Красной площади как путь к раю?
Документальный фильм 'Мумия': разрушение Красной площади как путь к раю?
Последние материалы
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности
Манижа и её возвращение: вопросы Мизулиной остаются без ответов
Косметические лайфхаки для зрелой кожи: как использовать консилер правильно
Как безопасно спилить дерево на дачном участке: советы опытных садоводов
Отношения между Украиной и Венгрией накаляются: что стоит за новым конфликтом?
Ставки НДФЛ в 2025 году: к чему готовиться?
Запеканка из кабачков и сыра: идеальный рецепт для любителей легкой кухни
Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса
Упражнения против боли в шее: что делать при зажимах и сутулости
Летние цветы, которые переносят жару и цветут до осени: астры, рудбекии, космеи, гелении
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.