Тайный способ продлить жизнь вашему аромату: 5 мест, где духи раскроются по максимуму

5 причин, почему не стоит растирать духи: откройте для себя секреты нанесения

1:43 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Мы росли с этим жестом: пара пшиков на запястья, энергичное растирание — и вроде бы всё правильно. Но именно так ты уничтожаешь лучшие ноты аромата. Оказывается, у духов есть свои "любимые" места, и они точно не включают волосы или трение кожи.

Фото: freepik.com by freepic.diller, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Парфюм

Почему не стоит растирать духи

Когда ты трёшь запястья друг о друга, кожа нагревается. Это разрушает верхние ноты — те самые, что делают аромат свежим, ярким, запоминающимся. Вместо утончённого раскрытия ты получаешь смазанную версию, которая быстро исчезает.

Где парфюму нравится жить дольше

Запомни ключ: пульсирующие точки. Там кровообращение помогает аромату "дышать" и раскрываться мягко и постепенно. Вот куда стоит наносить духи:

шея

внутренняя сторона локтей

под коленями

запястья (но без растирания)

ключицы

Наносить лучше на чистую кожу после душа, когда тело чуть тёплое — аромат ляжет мягко и раскроется по максимуму.

Волосы? Лучше нет

Да, брызнуть духами в локоны — звучит романтично. Но спирт в составе сушит волосы. Если очень хочется — лучше распылить парфюм на расчёску и пройтись по прядям. Эффект будет деликатнее, но стойкий.

Ещё 2 лайфхака

Облако аромата : распылить духи в воздух и шагнуть в него. Так они лягут вуалью на тело и одежду.

Внутренняя сторона одежды: аккуратно нанеси аромат на подкладку жакета или пальто. Только сначала протестируй — некоторые ткани оставляют пятна, а аромат может звучать чуть иначе.

Уточнения

Духи́ (фр. parfum, extrait) — парфюмерное средство в виде спиртового или водно-спиртового раствора, содержащее 10—30 % (и более, по массе) душистых веществ.



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