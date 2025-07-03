Лимфодренажный массаж: как добиться идеального состояния кожи без салона

Лимфодренажный массаж для идеального состояния кожи: 3 причины попробовать

1:48 Your browser does not support the audio element. Моя семья

Здоровое сияние кожи, минус отёки и бонус в виде лёгкости во всём теле — всё это возможно благодаря лимфодренажному массажу, который не требует визита в салон. Процедура, о которой всё чаще говорят в сети, работает и в домашних условиях, если подойти к ней с умом.

Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Массаж лица

Почему это стоит попробовать

Лимфодренаж запускает процесс выведения токсинов, улучшает кровообращение, ускоряет обмен веществ и помогает справиться с застоями жидкости. Особенно это актуально перед важными событиями — кожа разглаживается, лицо и тело выглядят подтянутыми, а отёки уходят.

Пластические хирурги активно рекомендуют лимфодренаж после инъекций и операций — для ускорения заживления, снятия синяков и профилактики воспалений.

Как делать дома

Оптимальный способ — сухой массаж специальной щёткой. Он активизирует лимфатическую систему, улучшает тонус кожи и мягко отшелушивает мёртвые клетки. Делайте массаж круговыми движениями от стоп вверх, по направлению к лимфоузлам. Область живота и лица — аккуратно и мягко.

Для профилактики достаточно одного сеанса в месяц. При склонности к отёкам — 1-2 раза в неделю. Главное — не переусердствовать.

Есть ли ограничения

Да. Процедура противопоказана при хронических заболеваниях, нарушениях лимфооттока и в восстановительный период после операций — обязательно проконсультируйтесь с врачом. Не рекомендуется делать массаж после алкоголя, зато обильное питьё воды усилит эффект детокса.

Лимфодренаж не сжигает жир, но помогает телу выглядеть стройнее и свежее — а это уже немало.

Уточнения

Лимфодренаж (англ. lymphatic drainage — «отток лимфы», от drainage — осушение, отток), также лимфодренажный массаж, пневмомассаж и прессотерапия — один из видов массажа, метод физиотерапии, используется в косметологии и физической реабилитации спортсменов.





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