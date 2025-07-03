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Сырые яйца на лицо — риск, о котором вы не знали: спасите свою кожу

Секреты безопасности: как избежать вреда от народной косметики
Моя семья » Красота и стиль

Интернет полон "волшебных" советов по уходу за собой, но далеко не все из них безопасны. Некоторые народные методы, ставшие вирусными в соцсетях, на деле могут нанести больше вреда, чем пользы — особенно коже лица.

Девушка с маской на лице
Фото: Designed by Freepik by wayhomestudio is licensed under Public domian
Девушка с маской на лице

Кокосовое масло: не для всех

Оно действительно способно смягчать кожу и питать волосы. Однако людям с жирной или проблемной кожей кокосовое масло противопоказано: оно забивает поры, провоцирует высыпания и может ухудшить состояние даже идеальной кожи при частом применении.

Лимонный сок: жёсткий провал

В чистом виде лимонный сок — это кислота, агрессивно воздействующая на кожу. Несмотря на советы из соцсетей, использовать его как пилинг — опасно. Результат может быть печальным: раздражение, покраснение, сухость и даже ожоги. В составе проверенных средств лимон допустим, но самостоятельно применять его нельзя.

Сырые яйца: риск, который не стоит результата

Маски из яиц популярны в домашних рецептах, но сырые яйца несут в себе опасность. В них могут быть бактерии, вредные для кожи, особенно при микротрещинах или воспалениях. Такая "натуральная" маска — прямой путь к раздражению, воспалениям и инфекциям.

Доверяй, но проверяй

Народная косметология может быть полезной, если подходить к ней с умом. Главное — помнить: не всё, что работает у других, подойдёт вам. И лучше десять раз проверить, прежде чем наносить что-то сомнительное на лицо.

Уточнения

Кокосовое масло — растительное масло, получаемое из копры. 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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