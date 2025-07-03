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Спонтанные покупки на распродажах: как избежать ловушки и не жалеть о своих тратках

5 ошибок при распродажах, которых стоит избегать - не ведитесь на скидки!
2:01
Моя семья » Красота и стиль

Распродажи легко вводят в заблуждение. Кажется, что выгодно взять «на всякий случай» или «потому что дешево». Но часто эти покупки так и остаются лежать в шкафу с биркой. Чтобы не жалеть, важно отличать нужное от соблазнительного.

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Фото: commons.wikimedia.org by Web Design Hot, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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1. Вещи не по размеру

Иллюзия: «похудею — надену», «подошью — будет сидеть». Реальность: не похудели, не подшили, забыли. Одежда должна радовать сейчас, а не после мифического преображения. Особенно если куплена только из-за яркой этикетки «–70%».

2. Неудобная обувь

Даже если это бренд, мечта или суперскидка. Если жмёт, натирает или «вдруг разносится» — не стоит. Красивые, но неудобные пары редко доживают до второго выхода из дома.

3. Тренды, которые вам не идут

Ярко-розовая сумка, массивные очки, юбка с блёстками — всё, что не ваш стиль, не станет им после покупки. Тренд — это не повод идти против своей эстетики. Особенно если вещь куплена «чтобы не отставать».

4. Косметика и уход с истекающим сроком

Акции на бьюти-средства — это не всегда выгодно. Часто срок годности близок к финалу, и вы просто не успеете всё использовать. А иногда это просто залежалый товар, который никто не брал.

5. Домашний хлам

Свечи, подушки, органайзеры «вдруг пригодятся» — лидеры списка спонтанных покупок. Спойлер: не пригодятся. И даже со скидкой они просто занимают место и собирают пыль.

На распродажах можно найти настоящие сокровища. Но чтобы скидка не стала ошибкой, покупайте с холодной головой. Спрашивайте себя: «Я бы взяла это за полную цену?» Если нет — проходите мимо.

Уточнения

Распродажа — популярный в торговой сфере способ скорейшего сбыта товаров по сниженным ценам вследствие тех или иных причин.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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