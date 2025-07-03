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Все о механической эксфолиации: топ-4 мягких скраба, который действительно работает

Не рискуй своей кожей: 4 мягких скраба, которые удалят все лишнее без травм
2:01
Моя семья » Красота и стиль

Механическая эксфолиация — полезная процедура, если проводить её правильно. Но многие до сих пор используют жёсткие абрикосовые косточки или сахар с солью, не подозревая, что они царапают кожу и нарушают её защитный барьер. Вместо эффекта сияния можно получить шелушения, покраснения и воспаления. Чтобы этого избежать, важно выбирать скрабы с мягкими отшелушивающими частицами и ухаживающим составом.

Уход за телом
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Уход за телом

1. Увлажняющий гель-скраб с микрогранулами (La Roche-Posay, Hydrating Gentle Scrub)

Гипоаллергенный состав, подходит даже чувствительной коже. Частички полиэтиленового происхождения (биоразлагаемые!) действуют очень мягко, не царапая поверхность кожи. Плюс — глицерин и термальная вода в составе.

2. Очищающий скраб с энзимами (Novosvit Enzyme Soft Peeling)

Не классический скраб, а ферментный пилинг в гелевой форме. Не содержит жёстких частиц, но эффективно убирает ороговевшие клетки за счёт папаина. Прекрасно подходит для сухой и возрастной кожи.

3. Нежный скраб с овсянкой (Aveeno Skin Brightening Daily Scrub)

Овсяная мука, мягкие микросферы и экстракт ромашки делают его отличным выбором для ежедневного очищения. Не вызывает раздражения, хорошо выравнивает текстуру кожи.

4. Органический скраб с миндальной пудрой (MI&KO, Миндаль)

Подходит для тех, кто предпочитает натуральный уход. Миндальная пудра бережно полирует кожу, а масла в составе одновременно питают и защищают.

Как часто использовать

Даже самые деликатные скрабы стоит использовать не чаще 2 раз в неделю — чтобы не нарушить естественный барьер кожи. А после обязательно наносите увлажняющую сыворотку или крем.

Уточнения

Скраб — косметический крем, содержащий твёрдые частицы (измельчённые семена растений, соль, сахар, очищенный песок и т. п.), используется для очищения кожи от омертвевших клеток. Бывает также мыло-скраб (мыло с твёрдыми частицами).

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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