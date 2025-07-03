Все о механической эксфолиации: топ-4 мягких скраба, который действительно работает

Механическая эксфолиация — полезная процедура, если проводить её правильно. Но многие до сих пор используют жёсткие абрикосовые косточки или сахар с солью, не подозревая, что они царапают кожу и нарушают её защитный барьер. Вместо эффекта сияния можно получить шелушения, покраснения и воспаления. Чтобы этого избежать, важно выбирать скрабы с мягкими отшелушивающими частицами и ухаживающим составом.
Гипоаллергенный состав, подходит даже чувствительной коже. Частички полиэтиленового происхождения (биоразлагаемые!) действуют очень мягко, не царапая поверхность кожи. Плюс — глицерин и термальная вода в составе.
Не классический скраб, а ферментный пилинг в гелевой форме. Не содержит жёстких частиц, но эффективно убирает ороговевшие клетки за счёт папаина. Прекрасно подходит для сухой и возрастной кожи.
Овсяная мука, мягкие микросферы и экстракт ромашки делают его отличным выбором для ежедневного очищения. Не вызывает раздражения, хорошо выравнивает текстуру кожи.
Подходит для тех, кто предпочитает натуральный уход. Миндальная пудра бережно полирует кожу, а масла в составе одновременно питают и защищают.
Даже самые деликатные скрабы стоит использовать не чаще 2 раз в неделю — чтобы не нарушить естественный барьер кожи. А после обязательно наносите увлажняющую сыворотку или крем.
Скраб — косметический крем, содержащий твёрдые частицы (измельчённые семена растений, соль, сахар, очищенный песок и т. п.), используется для очищения кожи от омертвевших клеток. Бывает также мыло-скраб (мыло с твёрдыми частицами).
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