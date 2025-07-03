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Достигните идеального блеска волос с этими 5 модными спреями

Секрет шикарного блеска: 5 спреев, которые действительно работают для вашей укладки
2:16
Моя семья » Красота и стиль

Даже самая простая укладка выглядит в разы дороже, если волосы сияют. Блеск ассоциируется со здоровьем, ухоженностью и стилем. Но проблема в том, что не все средства дают нужный эффект: одни делают пряди жирными, другие — сушат, третьи — просто бесполезны. Мы собрали 5 проверенных спреев, которые действительно работают.

Девушка укладывает волосы
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Девушка укладывает волосы

1. Moroccanoil Glimmer Shine

Лёгкий финишный спрей с аргановым маслом. Придаёт зеркальный блеск, не утяжеляя даже тонкие волосы. Работает как защита от УФ и влажности.

Плюсы: шикарный аромат, экономичный расход, подходит для окрашенных волос.

2. L’Oréal Professionnel Tecni.Art Ring Light Spray

Профессиональный финиш с эффектом "глянцевой завивки" — добавляет визуальный блеск, особенно на фото. Отличный выбор для вечернего образа.

Плюсы: быстро сохнет, не жирнит, подчёркивает слои и локоны.

3. Estel Haute Couture Brilliance Spray

Бюджетная находка с вау-эффектом. Подходит для повседневного использования, особенно на тёмных волосах. Приятно пахнет, легко наносится.

Плюсы: не склеивает, добавляет ухоженности за секунды.

4. Davines OI Oil Mist

Питание и сияние в одном флаконе. Подходит для ломких и повреждённых волос. Делает укладку мягкой, а пряди — живыми и сияющими.

Плюсы: органический состав, нет эффекта жирности.

5. Gliss Kur Oil Nutritive Express-Conditioner

Масляный спрей из масс-маркета, который работает. Смягчает, блестит, облегчает расчёсывание. Идеален после фена или плойки.

Плюсы: доступная цена, многофункциональность, защита от ломкости.

Идеальный блеск — это не про жирный эффект, а про лёгкое, деликатное сияние. Подберите спрей под свой тип волос и не забывайте: наносите средство на почти готовую укладку, а не на влажные корни. Тогда результат точно порадует.

Уточнения

Во́лосы — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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