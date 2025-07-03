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5 бьюти-лайфхаков, которые сделают вас ухоженной за считанные минуты

Тинт для губ и щёк: 2 в 1 для безупречного макияжа
1:50
Моя семья » Красота и стиль

Быть ухоженной каждый день — это не про часовой мейкап и многоступенчатый уход. Иногда достаточно пары хитростей, чтобы выглядеть свежо, будто выспалась и вернулись из отпуска. Вот подборка бьюти-лайфхаков для тех, кто любит эффективность без усилий.

Девушка
Фото: freepik.com by freepic.diller, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка

1. Крем + тон = экспресс-уход и макияж

Смешайте увлажняющий крем с каплей тонального средства — и у вас уже лёгкий BB-крем. Такой микс выровняет тон, при этом не создаст «маску» и дополнительно увлажнит кожу.

2. Сухой шампунь на ночь

Вместо того чтобы наносить сухой шампунь утром в спешке, распылите его перед сном. За ночь средство впитает лишний себум, а утром достаточно просто встряхнуть волосы — и они будут выглядеть чистыми и объёмными.

3. Масло для кутикулы — в карман

Капля питательного масла на кутикулу делает руки визуально ухоженными. Храните мини-флакон в сумке или на рабочем столе. Это всего 10 секунд — а эффект будто вы были у мастера.

4. Тинт — и на губы, и на щёки

Один продукт — два применения. Тинт создаёт эффект «живого лица», делает кожу ярче и экономит место в косметичке. Наносите подушечками пальцев — без кистей и сложностей.

5. Кремовые тени пальцем

Один-два мазка кремовых теней — и глаза сразу становятся выразительнее. Это занимает меньше минуты, а макияж выглядит свежим и живым.

Быть ухоженной не значит делать полный макияж каждый день. Иногда пара простых действий создаёт эффект «собранности» и помогает чувствовать себя лучше — даже в самые ленивые дни.

Уточнения

Крем лекарственная форма в виде эмульсии, разновидность мази. Часто в виде кремов выпускаются также косметические средства для ухода за кожей лица или других частей тела (руки, ноги).

Макия́ж — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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