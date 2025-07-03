Способы восстановить кожу после массажа лица: советы и рекомендации

Массаж лица — это не только расслабляющая процедура, но и мощный стимул для лимфооттока, кровообращения и обмена веществ в коже. В результате могут проявиться скрытые воспаления или усилиться работа сальных желёз. Особенно это заметно у людей с жирной, комбинированной или чувствительной кожей.
Массаж «раскачивает» кровоток, и ранее не заметные воспалительные элементы могут выйти на поверхность.
Немытые руки, грязные инструменты или неподходящие масла могут спровоцировать появление бактерий и закупорку пор.
Не все средства подходят коже — особенно комедогенные, тяжёлые или с раздражающими добавками. Результат — прыщи на следующий день.
Интенсивное давление или слишком частое проведение массажа могут травмировать кожу и сделать её уязвимой.
Высыпания после массажа — не повод паниковать. В большинстве случаев это временная реакция, связанная с активацией кожи. Главное — не трогать прыщи руками, не перегружать уход и дать коже спокойно восстановиться.
Масса́ж — одна из мануальных техник, совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы в виде растирания, давления, вибрации, проводимых непосредственно на поверхности тела человека как руками, так и специальными аппаратами через воздушную, водную или иную среду с целью достижения лечебного или иного эффекта.
Лицо́ — передняя часть головы человека, верхняя граница проходит по верхнеглазничному краю, внизу — по углам и нижнему краю нижней челюсти, по бокам — края ветвей нижней челюсти и основанием ушных раковин.
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