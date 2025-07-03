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Способы восстановить кожу после массажа лица: советы и рекомендации

Эти 4 ошибки во время массажа лица могут вызвать высыпания — проверьте себя!
1:51
Моя семья » Красота и стиль

Массаж лица — это не только расслабляющая процедура, но и мощный стимул для лимфооттока, кровообращения и обмена веществ в коже. В результате могут проявиться скрытые воспаления или усилиться работа сальных желёз. Особенно это заметно у людей с жирной, комбинированной или чувствительной кожей.

Массаж лица
Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Массаж лица

Основные причины высыпаний после массажа

1. Активизация подкожных воспалений

Массаж «раскачивает» кровоток, и ранее не заметные воспалительные элементы могут выйти на поверхность.

2. Некачественная гигиена

Немытые руки, грязные инструменты или неподходящие масла могут спровоцировать появление бактерий и закупорку пор.

3. Реакция на масло или крем

Не все средства подходят коже — особенно комедогенные, тяжёлые или с раздражающими добавками. Результат — прыщи на следующий день.

4. Нарушение барьерной функции

Интенсивное давление или слишком частое проведение массажа могут травмировать кожу и сделать её уязвимой.

Как помочь коже восстановиться

  • Используйте успокаивающие средства — с пантенолом, алоэ, цинком.
  • Исключите кислоты, скрабы и ретиноиды на 2–3 дня.
  • Поддерживайте чистоту кожи и рук, регулярно меняйте наволочку.
  • Избегайте дополнительных раздражающих факторов: саун, жёстких полотенец, активного трения.
  • Если воспаления сильные или не проходят — обратитесь к дерматологу.

Высыпания после массажа — не повод паниковать. В большинстве случаев это временная реакция, связанная с активацией кожи. Главное — не трогать прыщи руками, не перегружать уход и дать коже спокойно восстановиться.

Уточнения

Масса́ж — одна из мануальных техник, совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы в виде растирания, давления, вибрации, проводимых непосредственно на поверхности тела человека как руками, так и специальными аппаратами через воздушную, водную или иную среду с целью достижения лечебного или иного эффекта.

Лицо́ — передняя часть головы человека, верхняя граница проходит по верхнеглазничному краю, внизу — по углам и нижнему краю нижней челюсти, по бокам — края ветвей нижней челюсти и основанием ушных раковин.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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