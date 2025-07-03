Невероятные изменения кожи за 72 часа без мытья: что будет с вашим лицом?

Очищение кожи лица — базовый, но критически важный этап ухода. Даже если вы не пользуетесь косметикой, в течение дня на кожу оседают пыль, кожный жир, бактерии и загрязнения из воздуха. Пропуская умывание, вы лишаете кожу возможности «дышать» и нарушаете её естественный баланс.
В течение первых суток кожа может выглядеть вполне нормально, особенно если она сухая или нормальная. Но на поверхности уже накапливаются загрязнения, пот и кожный себум, что создаёт идеальную среду для размножения бактерий. Поры начинают постепенно закупориваться.
На второй день становится заметным жирный блеск, особенно в Т-зоне. Появляется ощущение липкости, может начаться зуд. Увеличивается риск воспалений и появления мелких высыпаний. Барьерная функция кожи ослабевает — она становится более уязвимой к внешним факторам.
Кожа выглядит тусклой, могут проявиться чёрные точки, белые комедоны и покраснения. Особенно быстро это происходит у обладателей жирной и комбинированной кожи. Клетки ороговеют, нарушается обновление, и лицо приобретает сероватый оттенок.
Если вы пропустили умывание несколько дней, не паникуйте. Главное — не пытаться «отмыть» всё сразу кислотами и скрабами. Начните с мягкого геля или молочка, затем используйте успокаивающий тоник и лёгкое увлажнение. Через пару дней кожа вернётся в норму.
Отказ от умывания в течение трёх дней — не катастрофа, но заметный удар по состоянию кожи. Чтобы сохранить здоровье и сияние лица, очищайте кожу утром и вечером — даже если вы дома и без макияжа.
Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.
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