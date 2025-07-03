Секреты сияющего блонда: 5 ошибок, которые губят ваши волосы после окрашивания

Частые ошибки при уходе за светлыми волосами: советы для блондинок

1:59 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Блондинки знают: стать светлее — несложно, а вот сохранить здоровье и блеск волос после окрашивания — настоящее искусство. Обесцвеченные пряди становятся пористыми, теряют влагу, быстро ломаются и тускнеют. Неправильный уход только усугубляет ситуацию. Разбираем самые частые ошибки, которые совершают даже те, кто уже не первый раз краситься в блонд.

Фото: Designed be Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка блондинка

Ошибка №1: отсутствие термозащиты

Выходить из дома с мокрыми волосами или сушить их без спрея с термозащитой — прямой путь к сечению и ломкости. Окрашенные волосы более чувствительны к температуре. Даже фен может стать их врагом.

Ошибка №2: мыть волосы обычным шампунем

После окрашивания важно использовать специальные средства для блонда: они помогают сохранить пигмент, нейтрализуют желтизну и поддерживают влагу. Обычные шампуни могут быть слишком агрессивными.

Ошибка №3: редкое увлажнение

Светлые волосы нуждаются в глубоком увлажнении минимум дважды в неделю. Маски, несмываемые кондиционеры и масла — обязательные гости на вашей полке.

Ошибка №4: использование масел сразу после окрашивания

Многие бросаются спасать волосы маслами уже в день окрашивания — но это ошибка. Масла могут повлиять на закрепление пигмента и спровоцировать ту самую нежелательную желтизну.

Ошибка №5: расчёска на мокрые волосы без защиты

Мокрый блонд особенно уязвим. Используйте специальные щётки и предварительно наносите кондиционер или сыворотку, чтобы не тянуть и не рвать пряди.

Уход за осветлёнными волосами требует не только внимания, но и знаний. Избегайте типичных ошибок, не экономьте на увлажнении и защитных средствах — и ваш блонд будет радовать взгляд не одну неделю.

Уточнения

Блонди́ны блонди́нки — люди со светлыми волосами.



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