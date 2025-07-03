Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Переход к ИИ: Intel ставит на литейное производство, а не на авточипы
8 ключевых правил для предотвращения глохнущего двигателя в дороге
Клещи обходят стороной: как сделать спрей из уксуса, который реально работает
Близко к Портофино: чем удивит Камольи на Итальянской Ривьере?
Секретный ингредиент для идеальной булочки: как пудинг меняет выпечку
Почему чужой ЗОЖ вам не подходит: путь к здоровью не работает по универсальному плану
Теневой экран для помидоров: надежный щит от солнечного зноя
Здоровье без суперфудов: секреты простого питания
5 неожиданных фактов о брокколи: чем этот овощ может вас удивить

Секреты сияющего блонда: 5 ошибок, которые губят ваши волосы после окрашивания

Частые ошибки при уходе за светлыми волосами: советы для блондинок
1:59
Моя семья » Красота и стиль

Блондинки знают: стать светлее — несложно, а вот сохранить здоровье и блеск волос после окрашивания — настоящее искусство. Обесцвеченные пряди становятся пористыми, теряют влагу, быстро ломаются и тускнеют. Неправильный уход только усугубляет ситуацию. Разбираем самые частые ошибки, которые совершают даже те, кто уже не первый раз краситься в блонд.

Девушка блондинка
Фото: Designed be Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка блондинка

Ошибка №1: отсутствие термозащиты

Выходить из дома с мокрыми волосами или сушить их без спрея с термозащитой — прямой путь к сечению и ломкости. Окрашенные волосы более чувствительны к температуре. Даже фен может стать их врагом.

Ошибка №2: мыть волосы обычным шампунем

После окрашивания важно использовать специальные средства для блонда: они помогают сохранить пигмент, нейтрализуют желтизну и поддерживают влагу. Обычные шампуни могут быть слишком агрессивными.

Ошибка №3: редкое увлажнение

Светлые волосы нуждаются в глубоком увлажнении минимум дважды в неделю. Маски, несмываемые кондиционеры и масла — обязательные гости на вашей полке.

Ошибка №4: использование масел сразу после окрашивания

Многие бросаются спасать волосы маслами уже в день окрашивания — но это ошибка. Масла могут повлиять на закрепление пигмента и спровоцировать ту самую нежелательную желтизну.

Ошибка №5: расчёска на мокрые волосы без защиты

Мокрый блонд особенно уязвим. Используйте специальные щётки и предварительно наносите кондиционер или сыворотку, чтобы не тянуть и не рвать пряди.

Уход за осветлёнными волосами требует не только внимания, но и знаний. Избегайте типичных ошибок, не экономьте на увлажнении и защитных средствах — и ваш блонд будет радовать взгляд не одну неделю.

Уточнения

Блонди́ны блонди́нки — люди со светлыми волосами.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Эксперты нарисовали возможные сценарии войны между Россией и Азербайджаном
Военные новости
Эксперты нарисовали возможные сценарии войны между Россией и Азербайджаном Аудио 
Космический телескоп обнаружил то, что переворачивает астрономию
Наука и техника
Космический телескоп обнаружил то, что переворачивает астрономию Аудио 
Рецепт, который обманет даже бабушку: огурцы за 24 часа — вкус, как после недели засолки
Еда и рецепты
Рецепт, который обманет даже бабушку: огурцы за 24 часа — вкус, как после недели засолки Аудио 
Популярное
3 минуты на оборотах — и ваш мотор работает как новый: проверено водителями

Знаете, почему двигатель "засыпает" после городских пробок? Рассказываем, как его "разбудить" за 3 минуты — и почему это продлевает жизнь мотору.

3 минуты на оборотах — и ваш мотор работает как новый: проверено водителями
Потеря российского рынка ощутимо отразится на экономике Азербайджана
Потеря российского рынка ощутимо отразится на экономике Азербайджана
Только на этой скорости бак пустеет медленнее обычного — дальше начинается топливный кошмар
Положите это в муравейник — и вся колония сбежит: насекомые сами бегут, не оглядываясь
Эксперты нарисовали возможные сценарии войны между Россией и Азербайджаном Любовь Степушова Протесты, страхи и надежды: что думают болгары о переходе на евро Игорь Буккер Почему Чехов недооценивал своё творчество: откровения из писем великого литератора Сергей Лебедев
Россиянка зашла на базар в Узбекистане — и забыла про супермаркеты: теперь ей не до "Пятёрочки"
Тосты, которые спасут от скачков сахара: что намазывать на хлеб после 50, чтобы оставаться в форме
Автомобили не продаются месяцами: как дилеры избавляются от машин, которых никто не ждёт
Автомобили не продаются месяцами: как дилеры избавляются от машин, которых никто не ждёт
Последние материалы
5 неожиданных фактов о брокколи: чем этот овощ может вас удивить
Жизнь в саванне: почему бабуины воруют львят на выживание
Россияне, внимание! Как не попасть на штраф за налог на доходы по вкладам?
20 минут до новых вкусов: секреты домашних наггетсов, которые вас удивят
Обманчивое похудение: в чем секрет 'Рисземпика'?
Не позволяйте сонливости победить: 12 приемов от экспертов
Секреты офиур: как это создание восстанавливает свои утраченные руки
Избавиться от жира на животе без тренировок: эти чаи ускоряют обмен веществ и помогают худеть
Мухи боятся этого овоща: положите его на подоконник и забудьте о насекомых
Сьерра-де-ла-Деманда: откройте изолированные прелести Испании
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.